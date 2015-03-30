Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Фарца 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Фарца
Киноафиша Сериалы Фарца Сезоны Сезон 1
Farca 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 марта 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фарца»

В 1-м сезоне сериала «Фарца» зрители перенесутся в Москву начала 1960-х. Костя Германов слишком увлекся карточными играми и даже не заметил, как проиграл крупную сумму денег. Теперь он должен бандитам, поставившим четкие сроки возвращения средств. Однако отдавать Косте нечем. Он просит помощи у своих друзей – Бориса, Санька и Андрея, только что вернувшегося в родной город. Ребята придумывают только один вариант решения проблемы – стать фарцовщиками. Чтобы заработать, они решают нелегально сбывать грампластинки, еще не зная, со сколькими трудностями столкнутся на этом пути.

Рейтинг сериала

6.5
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Фарца»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 марта 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 марта 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 марта 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 апреля 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 апреля 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 апреля 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 апреля 2015
График выхода всех сериалов
За что Леонова «закрывали» в «Бутырке» 4 раза: неспроста так правдоподобно сыграл Доцента
От советского «пойла» Иван Грозный в комедии Гайдая нос воротил: что за водку он потребовал — анисовую?
Советский мультик удивил иностранку: в «Вовке в Тридевятом царстве» она увидела то, что русские давно перестали замечать
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Тест для тех, кто рос на мультфильмах СССР: вспомните 6 легендарных работ по песням
Почему в «Один дома 3» вдруг исчез Кевин, хотя сценарий писали под него: из-за этого франшиза потеряла сотни миллионов долларов
Быстрый тест подскажет, что смотреть на каникулах: если устали от поисков – кликните на мандарин и получите рекомендацию
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
Сказка ложь, да в ней намек: почему отец Настеньки в «Морозко» без колебаний вывез дочь в лес — у него была веская причина
Пиявки, забродившие щи, козлы для вызова рвоты: в «Иване Васильевиче» постеснялись показать всю «жесть» реальных пиров при Иване Грозном
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше