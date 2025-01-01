Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает

4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)

Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов

Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино

Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные

Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими

5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?

Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте

Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу

«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным