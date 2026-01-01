Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Награды и номинации «Спаси меня»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Cinematography for a One-Hour Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
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