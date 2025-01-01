Tommy GavinПозволь мне сказать тебе кое-что, сестричка, ты выполняешь две функции в этом доме — можешь сделать мне минет или приготовить сэндвич. Я не в настроении для минета, а позавтракал поздно, так что тебе не повезло.
Sebastian[Нервно уроняет ключи и поднимает их снова] Я знаю, кто ты! Она моя, она меня любит!
Tommy GavinУ меня для тебя новости, приятель! Она не любит тебя, она тебя ненавидит, и я скажу тебе кое-что ещё. В следующий раз, когда ты появишься, я не буду вызывать копов. Я сам тебе надам по заднице, понял, "Себастьян"?
SebastianХорошо, хорошо. Это будет в следующий раз, когда у тебя хватит смелости пригласить её на свидание! Ты понял?
Janet Gavin[Томми, спустя какое-то время после того, как нашего сына, Коннора, сбил пьяный водитель] Ты можешь спасти незнакомую девочку с третьего этажа горящего здания, а за своим собственным сыном даже не присмотришь?