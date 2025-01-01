Меню
Цитаты из сериала Спаси меня

Tommy Gavin Позволь мне сказать тебе кое-что, сестричка, ты выполняешь две функции в этом доме — можешь сделать мне минет или приготовить сэндвич. Я не в настроении для минета, а позавтракал поздно, так что тебе не повезло.
Franco Rivera Он отстойнный.
Kenny Lou Как у Рейнмана или как у Париж Хилтон?
Chief Jerry Reilly Что, чёрт возьми, такое метросексуал?
Kenny Lou "Мятная писька". Наверное, один из *самых* худших вкусов Бена и Джерри.
Janet Gavin [Она и Шейла сидят на кухне в пожарной части, смотрят друг на друга и обмениваются подколами по сообщениям. Про одно конкретное сообщение от Шейлы] Ты написала с ошибкой.
Sean Garrity [Он позже заходит и бросает взгляд на телефон Джанет, на экране которого все еще видно слово с ошибкой] Что за "кунф"?
Tommy Gavin Кто это был?
Sean Garrity [по телефону с сестрой Томми, Мэгги] О, никто.
Tommy Gavin На самом деле, тебе и телефон не нужен, чтобы поговорить с "никем".
Chief Jerry Reilly Благословенный Иисус на цельнозерновом, чертовом крекере.
Tommy Gavin Слушай, ты можешь встретить бывшую девушку парня в баре и пощупать её.
Kenny Lou Да.
Tommy Gavin Ты можешь быть в баре, встретить бывшую жену парня, и?
Kenny Lou [делает круговые жесты на груди] Действие с грудями.
Tommy Gavin Действие с грудями. Ты даже можешь схватить за задницу его сестру, пока парень в том же баре.
Kenny Lou Да, ты можешь.
Tommy Gavin И это всё подпадает под гигантское правило: "Извини, я был пьян."
Kenny Lou Как Visa и Mastercard, принятые по всему миру.
Tommy Gavin На самом деле, именно поэтому это правило было придумано много лет назад Римлянами?
Kenny Lou Раньше, мой друг: друиды!
Tommy Gavin [разворачивает руки] [считает на пальцах] Но девушка, бывшая девушка, жена, бывшая жена, сестра, сводная сестра:
Tommy Gavin Никакой п#зды!
Дядя Тедди [в доме Томми, на кухне полный беспорядок] Эй, Томми! Смотри! Я приготовил чили сегодня!
Томми Гавин Да ты что, с ума сошел? Ты что, смешал его с чёртовым дробовиком?
Tommy Gavin Когда я рос, у меня в школе была сестра Мэри Лопата... а ты получаешь Шарон Стоун.
Jimmy Keefe Тот факт, что у тебя вообще есть мимика, делает тебя... подозрительным.
Tommy Gavin Чем больше я работаю, тем удачливее я, черт возьми.
Tommy Gavin Благослови меня, отец, я согрешил... и ты тоже.
Chief Jerry Reilly [смотрит, как Шон Гаррити и Проби играют в Скрэббл] Посмотрите на это - встреча умов, а у умов неактивность.
Angie О нет.
Tommy Gavin Что?
Angie Мой бывший. Он снаружи. Не могу в это поверить, этот парень не успокоится!
Tommy Gavin Как он вообще узнал, что мы здесь?
Angie Я же говорила, он следит за мной.
Tommy Gavin Ладно. Я положу этому конец прямо сейчас.
Angie Томми...
[Томми встает]
Angie Я тебе говорю, Себастьян сумасшедший!
Tommy Gavin Его зовут Себастьян?
Sebastian Да.
Tommy Gavin Я думаю, я справлюсь с этим.
[Смена сцены: снаружи ресторана]
Tommy Gavin [Себастьяну] Эй, ублюдок!
Sebastian [Нервно уроняет ключи и поднимает их снова] Я знаю, кто ты! Она моя, она меня любит!
Tommy Gavin У меня для тебя новости, приятель! Она не любит тебя, она тебя ненавидит, и я скажу тебе кое-что ещё. В следующий раз, когда ты появишься, я не буду вызывать копов. Я сам тебе надам по заднице, понял, "Себастьян"?
Sebastian Хорошо, хорошо. Это будет в следующий раз, когда у тебя хватит смелости пригласить её на свидание! Ты понял?
Tommy Gavin Серьёзно?
Sebastian Да!
Tommy Gavin Серьёзно?
[Угрюмо движется к Себастьяну, а Себастьян уезжает]
Angie Он уходит?
Tommy Gavin Да. Кстати, этот парень крошечный. Я делал больше, чем он.
Angie Я тебе говорю, Томми.
Tommy Gavin Он умеет кунг-фу. Ууу, мне страшно.
Судмедэксперт Эм... она мертва. У нее сломана шея. Умерла мгновенно.
Томми Гэвин Я только что с ней говорил!
Chief Jerry Reilly Здесь нет никаких вероятностей. Я видел фотографии. Она больше мужчина, чем я.
Дядя Тедди [после попытки суицида] Это рай?
Томми Гэвин Нет, это мой *гараж*!
Janet Gavin [Томми, спустя какое-то время после того, как нашего сына, Коннора, сбил пьяный водитель] Ты можешь спасти незнакомую девочку с третьего этажа горящего здания, а за своим собственным сыном даже не присмотришь?
Бездомный Пошёл к чёрту, мнимий герой!
Кенни Лу [Пьяный] Ты чё, ох#ел?!
Damien [Последняя фраза шестого сезона] Ты это сделал со мной, Томми Гэвин!
Tommy Gavin [Гаррити, указывая на его дочь Коллин, которая вышла в майке и трусах во время звонка] Это НЕ идет в коллекцию для шлёпков, понял?
Franco Rivera В постели она — просто чудо. А вне постели — настоящий великан, черт возьми. Лучшая из девушек, с которыми я когда-либо был.
Tommy Gavin В конце пути нет никакого золотого кольца... это всё BS.
Sean Garrity Чёрт, я потеряю свои 25 баксов.
Kenny Lou [смотрит на Шона несколько секунд. Достаёт зажигалку и поджигает штаны Шона]
[играет в хоккей]
Томми Гэвин Не мог бы ты сказать этому парню, чтобы он надел шлем?
Судья Мне не платят достаточно.
