Angie О нет.

Angie Мой бывший. Он снаружи. Не могу в это поверить, этот парень не успокоится!

Tommy Gavin Как он вообще узнал, что мы здесь?

Angie Я же говорила, он следит за мной.

Tommy Gavin Ладно. Я положу этому конец прямо сейчас.

[Томми встает]

Angie Я тебе говорю, Себастьян сумасшедший!

Tommy Gavin Его зовут Себастьян?

Sebastian Да.

Tommy Gavin Я думаю, я справлюсь с этим.

[Смена сцены: снаружи ресторана]

Sebastian [Нервно уроняет ключи и поднимает их снова] Я знаю, кто ты! Она моя, она меня любит!

Tommy Gavin У меня для тебя новости, приятель! Она не любит тебя, она тебя ненавидит, и я скажу тебе кое-что ещё. В следующий раз, когда ты появишься, я не буду вызывать копов. Я сам тебе надам по заднице, понял, "Себастьян"?

Sebastian Хорошо, хорошо. Это будет в следующий раз, когда у тебя хватит смелости пригласить её на свидание! Ты понял?

Sebastian Да!

[Угрюмо движется к Себастьяну, а Себастьян уезжает]

Angie Он уходит?

Tommy Gavin Да. Кстати, этот парень крошечный. Я делал больше, чем он.

Angie Я тебе говорю, Томми.