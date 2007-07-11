Меню
Тугая струна 2002 - 2008 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Тугая струна
Wire in the Blood
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 11 июля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 11 голосов
8.2 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Тугая струна»

Цвет янтаря The Colour of Amber
Сезон 5 Серия 1
11 июля 2007
Ноцебо Nocebo
Сезон 5 Серия 2
18 июля 2007
Имена ангелов The Names of Angels
Сезон 5 Серия 3
25 июля 2007
Все, что ты можешь сделать Anything You Can Do
Сезон 5 Серия 4
1 августа 2007
