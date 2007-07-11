Меню
Тугая струна 2002 - 2008 5 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Тугая струна
Сезоны
Сезон 5
Wire in the Blood
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
11 июля 2007
Год выпуска
2007
Количество серий
4
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
11
голосов
8.2
IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Тугая струна»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Цвет янтаря
The Colour of Amber
Сезон 5
Серия 1
11 июля 2007
Ноцебо
Nocebo
Сезон 5
Серия 2
18 июля 2007
Имена ангелов
The Names of Angels
Сезон 5
Серия 3
25 июля 2007
Все, что ты можешь сделать
Anything You Can Do
Сезон 5
Серия 4
1 августа 2007
График выхода всех сериалов
