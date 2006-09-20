Меню
Тугая струна 2002 - 2008 4 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Wire in the Blood
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
20 сентября 2006
Год выпуска
2006
Количество серий
4
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
11
голосов
8.2
IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Тугая струна»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Время убивать и творить
Time to Murder and Create
Сезон 4
Серия 1
20 сентября 2006
Тормент
Torment
Сезон 4
Серия 2
27 сентября 2006
Дыра в сердце
Hole in the Heart
Сезон 4
Серия 3
4 октября 2006
Раненый хирург
The Wounded Surgeon
Сезон 4
Серия 4
11 октября 2006
