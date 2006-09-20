Меню
Тугая струна 2002 - 2008 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Тугая струна
Киноафиша Сериалы Тугая струна Сезоны Сезон 4
Wire in the Blood
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 20 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 11 голосов
8.2 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Тугая струна»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Время убивать и творить Time to Murder and Create
Сезон 4 Серия 1
20 сентября 2006
Тормент Torment
Сезон 4 Серия 2
27 сентября 2006
Дыра в сердце Hole in the Heart
Сезон 4 Серия 3
4 октября 2006
Раненый хирург The Wounded Surgeon
Сезон 4 Серия 4
11 октября 2006
