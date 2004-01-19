Меню
Тугая струна 2002 - 2008 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Wire in the Blood
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
19 января 2004
Год выпуска
2004
Количество серий
4
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
11
голосов
8.2
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Тугая струна»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Все еще плачет
Still She Cries
Сезон 2
Серия 1
19 января 2004
Тьма света
The Darkness of Light
Сезон 2
Серия 2
26 января 2004
Право на молчание
Right to Silence
Сезон 2
Серия 3
2 февраля 2004
Острое сострадание
Sharp Compassion
Сезон 2
Серия 4
9 февраля 2004
