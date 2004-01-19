Меню
Тугая струна 2002 - 2008 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Тугая струна
Wire in the Blood
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 января 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 11 голосов
8.2 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Тугая струна»

Все еще плачет Still She Cries
Сезон 2 Серия 1
19 января 2004
Тьма света The Darkness of Light
Сезон 2 Серия 2
26 января 2004
Право на молчание Right to Silence
Сезон 2 Серия 3
2 февраля 2004
Острое сострадание Sharp Compassion
Сезон 2 Серия 4
9 февраля 2004
