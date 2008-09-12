Меню
Тугая струна 2002 - 2008, 6 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Wire in the Blood
Оригинальное название
Season 6
Название
Сезон 6
Премьера сезона
12 сентября 2008
Год выпуска
2008
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
11
голосов
8.2
IMDb
Список серий 6-го сезона сериала «Тугая струна»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Неестественные пороки (1)
Unnatural Vices (1)
Сезон 6
Серия 1
12 сентября 2008
Неестественные пороки (2)
Unnatural Vices (2)
Сезон 6
Серия 2
19 сентября 2008
Падает тень (1)
Falls the Shadow (1)
Сезон 6
Серия 3
26 сентября 2008
Падает тень (2)
Falls the Shadow (2)
Сезон 6
Серия 4
3 октября 2008
От побежденных (1)
From the Defeated (1)
Сезон 6
Серия 5
10 октября 2008
От побежденных (2)
From the Defeated (2)
Сезон 6
Серия 6
17 октября 2008
Мертвая земля (1)
The Dead Land (1)
Сезон 6
Серия 7
24 октября 2008
Мертвая земля (2)
The Dead Land (2)
Сезон 6
Серия 8
31 октября 2008
