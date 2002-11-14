Меню
Wire in the Blood
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 ноября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 11 голосов
8.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Тугая струна»

Поющие русалки (1) The Mermaids Singing (1)
Сезон 1 Серия 1
14 ноября 2002
Поющие русалки (2) The Mermaids Singing (2)
Сезон 1 Серия 2
21 ноября 2002
Восстание теней (1) Shadows Rising (1)
Сезон 1 Серия 3
21 ноября 2002
Восстание теней (2) Shadows Rising (2)
Сезон 1 Серия 4
5 декабря 2002
Окрашенная штора «Правосудие» (1) Justice Painted Blind (1)
Сезон 1 Серия 5
12 декабря 2002
Окрашенная штора «Правосудие» (2) Justice Painted Blind (2)
Сезон 1 Серия 6
19 декабря 2002
