Тугая струна 2002 - 2008 1 сезон
Wire in the Blood
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
14 ноября 2002
Год выпуска
2002
Количество серий
6
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
11
голосов
8.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Тугая струна»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Поющие русалки (1)
The Mermaids Singing (1)
Сезон 1
Серия 1
14 ноября 2002
Поющие русалки (2)
The Mermaids Singing (2)
Сезон 1
Серия 2
21 ноября 2002
Восстание теней (1)
Shadows Rising (1)
Сезон 1
Серия 3
21 ноября 2002
Восстание теней (2)
Shadows Rising (2)
Сезон 1
Серия 4
5 декабря 2002
Окрашенная штора «Правосудие» (1)
Justice Painted Blind (1)
Сезон 1
Серия 5
12 декабря 2002
Окрашенная штора «Правосудие» (2)
Justice Painted Blind (2)
Сезон 1
Серия 6
19 декабря 2002
