Тугая струна 2002 - 2008 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Тугая струна
Киноафиша Сериалы Тугая струна Сезоны Сезон 3
Wire in the Blood
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 февраля 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 11 голосов
8.2 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Тугая струна»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Искупление Redemption
Сезон 3 Серия 1
21 февраля 2005
Плохое семя Bad Seed
Сезон 3 Серия 2
28 февраля 2005
Ничего, кроме ночи Nothing But The Night
Сезон 3 Серия 3
7 марта 2005
Синхронистичность Synchronicity
Сезон 3 Серия 4
14 марта 2005
