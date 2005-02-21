Меню
Тугая струна 2002 - 2008 3 сезон
Wire in the Blood
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
21 февраля 2005
Год выпуска
2005
Количество серий
4
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
11
голосов
8.2
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Тугая струна»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Искупление
Redemption
Сезон 3
Серия 1
21 февраля 2005
Плохое семя
Bad Seed
Сезон 3
Серия 2
28 февраля 2005
Ничего, кроме ночи
Nothing But The Night
Сезон 3
Серия 3
7 марта 2005
Синхронистичность
Synchronicity
Сезон 3
Серия 4
14 марта 2005
