Последнее танго в Галифаксе 2012 - 2020 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Последнее танго в Галифаксе
Last Tango in Halifax
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 ноября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 12 голосов
8.4 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Последнее танго в Галифаксе»

Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
19 ноября 2013
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
26 ноября 2013
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
3 декабря 2013
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
10 декабря 2013
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
17 декабря 2013
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
24 декабря 2013
