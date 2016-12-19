Меню
Last Tango in Halifax
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
19 декабря 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
2
Продолжительность сезона
2 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
12
голосов
8.4
IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Последнее танго в Галифаксе»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Episode 1
Сезон 4
Серия 1
19 декабря 2016
Серия 2
Episode 2
Сезон 4
Серия 2
20 декабря 2016
