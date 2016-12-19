Меню
Последнее танго в Галифаксе 2012 - 2020 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Последнее танго в Галифаксе
Last Tango in Halifax
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 19 декабря 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 12 голосов
8.4 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Последнее танго в Галифаксе»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
19 декабря 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
20 декабря 2016
