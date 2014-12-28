Оповещения от Киноафиши
Последнее танго в Галифаксе 2012 - 2020 3 сезон
Last Tango in Halifax
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
28 декабря 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
6
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
12
голосов
8.4
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Последнее танго в Галифаксе»
Серия 1
Episode 1
Сезон 3
Серия 1
28 декабря 2014
Серия 2
Episode 2
Сезон 3
Серия 2
4 января 2015
Серия 3
Episode 3
Сезон 3
Серия 3
11 января 2015
Серия 4
Episode 4
Сезон 3
Серия 4
18 января 2015
Серия 5
Episode 5
Сезон 3
Серия 5
25 января 2015
Серия 6
Episode 6
Сезон 3
Серия 6
1 февраля 2015
