Последнее танго в Галифаксе 2012 - 2020 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Последнее танго в Галифаксе
Last Tango in Halifax
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 28 декабря 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 12 голосов
8.4 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Последнее танго в Галифаксе»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
28 декабря 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
4 января 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
11 января 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
18 января 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
25 января 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
1 февраля 2015
