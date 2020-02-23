Меню
Последнее танго в Галифаксе 2012 - 2020, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Последнее танго в Галифаксе
Last Tango in Halifax
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 23 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 12 голосов
8.4 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Последнее танго в Галифаксе»

Серия 1 Episode 1
Сезон 5 Серия 1
23 февраля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 5 Серия 2
1 марта 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 5 Серия 3
8 марта 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 5 Серия 4
15 марта 2020
