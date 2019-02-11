Петербург, 1990-е. Филолог Максим, несмотря на непростые времена, очень предан своему делу и все время посвящает науке. Он умен, образован и интеллигентен. А еще в него влюблена его студентка Люба, в искренность чувств которой Максим не верит. Девушка убеждает его поехать в деревню к ее тете, где они смогут отдохнуть и получше узнать друг друга. Но вместо красивой истории любви с юной Любой, Максим неожиданно заводит роман с цыганкой Радой, которая спасает его от смерти в ночь Ивана Купалы. Эти отношения, изначально обреченные на грустный финал, ждет немало испытаний и проблем.