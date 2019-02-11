Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Цыганка
Постер сериала Цыганка
Постер сериала Цыганка
Постер сериала Цыганка
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Оцените
4 постера
Киноафиша Сериалы Цыганка

Цыганка (2019 - 2019)

У неділю рано зілля копала 18+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

Петербург, 1990-е. Филолог Максим, несмотря на непростые времена, очень предан своему делу и все время посвящает науке. Он умен, образован и интеллигентен. А еще в него влюблена его студентка Люба, в искренность чувств которой Максим не верит. Девушка убеждает его поехать в деревню к ее тете, где они смогут отдохнуть и получше узнать друг друга. Но вместо красивой истории любви с юной Любой, Максим неожиданно заводит роман с цыганкой Радой, которая спасает его от смерти в ночь Ивана Купалы. Эти отношения, изначально обреченные на грустный финал, ждет немало испытаний и проблем.

В ролях
В ролях
Олеся Жураковская
Олеся Жураковская
Ксения Мишина
Ксения Мишина
Виктория Полторак
Виктория Полторак
Игорь Крикунов
Владимир Гончаров
Дмитрий Пчела
Дмитрий Пчела
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие остросоциальные сериалы Лучшие остросоциальные сериалы

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Цыганка - Сезон 1 Сезон 1
2019, 24 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше