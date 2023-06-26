Меню
Место преступления: Канны 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Место преступления: Канны
Киноафиша Сериалы Место преступления: Канны Сезоны Сезон 1
Cannes Confidential 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут

Рейтинг сериала

4.6
Оцените 13 голосов
4.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Место преступления: Канны»

Сезон 1
Смерть шута Death of a Jester
Сезон 1 Серия 1
26 июня 2023
Привычные существа Creatures of Habit
Сезон 1 Серия 2
26 июня 2023
Чистая совесть A Clear Conscience
Сезон 1 Серия 3
3 июля 2023
Смертоносные виды The Deadlier Species
Сезон 1 Серия 4
3 июля 2023
Южная готика Southern Gothic
Сезон 1 Серия 5
10 июля 2023
Любовь и смерть Love and Let Die
Сезон 1 Серия 6
10 июля 2023
