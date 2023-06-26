Меню
Место преступления: Канны 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Cannes Confidential
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
26 июня 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
6
Продолжительность сезона
5 часов 0 минут
Рейтинг сериала
4.6
Оцените
13
голосов
4.9
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Место преступления: Канны»
Сезон 1
Смерть шута
Death of a Jester
Сезон 1
Серия 1
26 июня 2023
Привычные существа
Creatures of Habit
Сезон 1
Серия 2
26 июня 2023
Чистая совесть
A Clear Conscience
Сезон 1
Серия 3
3 июля 2023
Смертоносные виды
The Deadlier Species
Сезон 1
Серия 4
3 июля 2023
Южная готика
Southern Gothic
Сезон 1
Серия 5
10 июля 2023
Любовь и смерть
Love and Let Die
Сезон 1
Серия 6
10 июля 2023
