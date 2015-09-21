Меню
Джуна 2015, 1 сезон
Dzhuna
16+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
21 сентября 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
12
Продолжительность сезона
8 часов 36 минут
Рейтинг сериала
5.3
Оцените
11
голосов
5.4
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Джуна»
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
21 сентября 2015
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
22 сентября 2015
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
23 сентября 2015
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
24 сентября 2015
Серия 5
Сезон 1
Серия 5
28 сентября 2015
Серия 6
Сезон 1
Серия 6
29 сентября 2015
Серия 7
Сезон 1
Серия 7
30 сентября 2015
Серия 8
Сезон 1
Серия 8
1 октября 2015
Серия 9
Сезон 1
Серия 9
5 октября 2015
Серия 10
Сезон 1
Серия 10
6 октября 2015
Серия 11
Сезон 1
Серия 11
7 октября 2015
Серия 12
Сезон 1
Серия 12
8 октября 2015
«Типичный рабочий коллектив»: зумеры разобрали заставку «Смешариков» и выяснили, кто самый ленивый, но таким не кажется
5 хитов Netflix, в сюжет которых сложно поверить: а ведь все фильмы основаны на реальных событиях
«Точно не для детей пасхалки, а я сразу все узнал»: эту серию «Трех котов» словно сняли для взрослых
«Душераздирающе, но в хорошем смысле»: «Аватар 3» довел актеров до истерики на черновом показе
«Поле чудес» в Крыму, а Италия-то откуда? «Приключения Буратино» пришлось снимать в нескольких странах – не поверите, где «нашли» Европу
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
Зрители «Узника Азкабана» так и не увидели один из величайших моментов в жизни Гарри Поттера: пришлось перечитывать книгу и грустить
«Могу пересказать каждый эпизод»: этот фильм из СССР покорил иностранцев задолго до «Москва слезам не верит» — во Франции входит в топ-100 лучших в истории
Игра актеров – идеальна, рейтинги – изумительны: эти 5 мини-сериалов невозможно смотреть по серии за раз (у №1 оценка 9.4!)
Постеры советского кино – отдельный вид искусства: спорим, не угадайте и 3/5 фильмов по рекламному плакату?
Гринч-подборка: антиновогодние топ-7 фильмов для тех, кого тошнит от мандаринов и хлопушек
