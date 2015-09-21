Меню
Джуна 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Джуна
Dzhuna 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут

Рейтинг сериала

5.3
Оцените 11 голосов
5.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Джуна»

Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 сентября 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 сентября 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 сентября 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 сентября 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 октября 2015
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
5 октября 2015
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
6 октября 2015
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
7 октября 2015
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
8 октября 2015
