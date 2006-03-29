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Постер сериала Заколдованный участок
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Киноафиша Сериалы Заколдованный участок

Заколдованный участок (2006 - 2006)

Zakoldovannyj uchastok 18+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 8 часов 20 минут

О чем сериал

10-серийный фильм «‎Заколдованный участок» — продолжение популярнейшего сериала «Участок». Теперь проблемы жителей деревни Анисовка решает не участковый Кравцов, а экстрасенс Нестеров. Около Анисовки собираются строить мост, который может поставить крест на существовании деревни, но ее жителей это не беспокоит. Чтобы пробудить односельчан от «спячки», братья Шаровы приглашают экстрасенса из города. Тот проводит общий сеанс, в результате которого все жители заснули. Проснувшись, они уверовали в «колдовскую» силу Нестерова и теперь идут к нему со всеми своими проблемами, начиная от бытовых ссор и заканчивая кодировкой от пьянства. Сериал снят в жанре комедии, и вы действительно не заскучаете за просмотром!

В ролях
В ролях
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Нина Русланова
Нина Русланова
Юлия Рутберг
Юлия Рутберг
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Сезоны
Заколдованный участок - Сезон 1 Сезон 1
2006, 10 эпизодов
 
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