10-серийный фильм «Заколдованный участок» — продолжение популярнейшего сериала «Участок». Теперь проблемы жителей деревни Анисовка решает не участковый Кравцов, а экстрасенс Нестеров. Около Анисовки собираются строить мост, который может поставить крест на существовании деревни, но ее жителей это не беспокоит. Чтобы пробудить односельчан от «спячки», братья Шаровы приглашают экстрасенса из города. Тот проводит общий сеанс, в результате которого все жители заснули. Проснувшись, они уверовали в «колдовскую» силу Нестерова и теперь идут к нему со всеми своими проблемами, начиная от бытовых ссор и заканчивая кодировкой от пьянства. Сериал снят в жанре комедии, и вы действительно не заскучаете за просмотром!