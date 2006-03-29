Меню
Заколдованный участок 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Zakoldovannyj uchastok
18+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
29 марта 2006
Год выпуска
2006
Количество серий
10
Продолжительность сезона
8 часов 20 минут
Рейтинг сериала
5.6
Оцените
11
голосов
5.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Заколдованный участок»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Психоанализ в сельской местности
Сезон 1
Серия 1
29 марта 2006
Дача взятки как искусство
Сезон 1
Серия 2
30 марта 2006
Наведение тумана
Сезон 1
Серия 3
3 апреля 2006
Клад Стеньки Разина
Сезон 1
Серия 4
4 апреля 2006
Гонка на выживание
Сезон 1
Серия 5
5 апреля 2006
Сватовство майора
Сезон 1
Серия 6
6 апреля 2006
Закодированные
Сезон 1
Серия 7
10 апреля 2006
Возвращение блудного мужа
Сезон 1
Серия 8
11 апреля 2006
Факт жизни не доказан
Сезон 1
Серия 9
12 апреля 2006
Последний сеанс
Сезон 1
Серия 10
13 апреля 2006
График выхода всех сериалов
