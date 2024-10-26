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Участок № 13
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Отзывы о сериале «Участок № 13»
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Елена Макарова
26 октября 2024, 06:38
Оценка
Прекрасный сериал. Жду 3 сезон.
26 октября 2024, 06:38
0
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Киноафиша.инфо
26 октября 2024, 19:19
в ответ на сообщение
Елена Макарова от 26 октября 2024, 06:38
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
26 октября 2024, 19:19
1
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Людмила Карпова
3 апреля 2025, 18:33
Оценка
Мне понравился сериал. Немного наивный, но не затянут. Смотрится легко. Жду очередного сезона и серий. Спасибо☺
3 апреля 2025, 18:33
1
0
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Ольга Полетаева
3 апреля 2025, 20:41
Оценка
Прикольный и легкий сериал.
Отвлекает от работы, доиашних проблем. Что необычно, смотрели вместе с мужем! Вау! Так что ждем продолжения!
3 апреля 2025, 20:41
1
0
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 22:50
в ответ на сообщение
Ольга Полетаева от 3 апреля 2025, 20:41
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
30 апреля 2025, 22:50
0
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Отвлекает от работы, доиашних проблем. Что необычно, смотрели вместе с мужем! Вау! Так что ждем продолжения!
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