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Киноафиша Сериалы Участок № 13 Отзывы

Отзывы о сериале «Участок № 13»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Елена Макарова 26 октября 2024, 06:38
Оценка
Прекрасный сериал. Жду 3 сезон.
26 октября 2024, 06:38 Ответить
Киноафиша.инфо 26 октября 2024, 19:19
в ответ на сообщение Елена Макарова от 26 октября 2024, 06:38
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
26 октября 2024, 19:19 Ответить
Людмила Карпова 3 апреля 2025, 18:33
Оценка
Мне понравился сериал. Немного наивный, но не затянут. Смотрится легко. Жду очередного сезона и серий. Спасибо☺
3 апреля 2025, 18:33 Ответить
Ольга Полетаева 3 апреля 2025, 20:41
Оценка
Прикольный и легкий сериал.
Отвлекает от работы, доиашних проблем. Что необычно, смотрели вместе с мужем! Вау! Так что ждем продолжения!
3 апреля 2025, 20:41 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 22:50
в ответ на сообщение Ольга Полетаева от 3 апреля 2025, 20:41
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
30 апреля 2025, 22:50 Ответить
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