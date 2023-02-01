Летняя смена в эколагере у моря превращается в сказку, когда пять верных подружек случайно обнаруживают таинственный портал и переносятся в Волшебный лес. Там девочки знакомятся с Мамой Шамой, которая поддерживает порядок в заповедном краю. У Хранительницы есть предложение, от которого юные героини не могут отказаться. Подруги обретают магические способности, чтобы заняться воспитанием шушу — удивительных существ, которые тоже однажды станут Хранителями. Но для этого нашим героиням придется очень постараться.