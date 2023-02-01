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Киноафиша Сериалы Шушумагия

Шушумагия (2023 - …)

Shushumagiya 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 6 минут
Стрим-сервис Okko
Стрим-сервис Иви
Продолжительность сериала 2 часа 36 минут

О чем сериал

Летняя смена в эколагере у моря превращается в сказку, когда пять верных подружек случайно обнаруживают таинственный портал и переносятся в Волшебный лес. Там девочки знакомятся с Мамой Шамой, которая поддерживает порядок в заповедном краю. У Хранительницы есть предложение, от которого юные героини не могут отказаться. Подруги обретают магические способности, чтобы заняться воспитанием шушу — удивительных существ, которые тоже однажды станут Хранителями. Но для этого нашим героиням придется очень постараться.

В ролях Персонажи
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Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Сезоны
Шушумагия - Сезон 1 Сезон 1
2023, 26 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
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