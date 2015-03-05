Опытный агент ФБР Питер Коннели расследует исчезновение девушки-археолога Эммы, которая работала в составе группы американского университета в Иерусалиме. Молодые археологи занимались раскопками в одном из лабиринтов под Храмовой горой. А накануне загадочного исчезновения девушки Коннели провел с ней несколько часов в подземелье Иерусалимского храма на необычной ночной экскурсии. В ходе расследования агенту удается выйти на след тайного международного сообщества, члены которого в течение 2000 лет готовятся изменить ход истории. Им уже удалось получить два необходимых атрибута для свершения пророчества Апокалипсиса, которое секта готова исполнить любой ценой.