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Киноафиша Сериалы Раскопки

Раскопки (2015 - 2015)

Dig 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал USA Network
Продолжительность сериала 7 часов 30 минут

О чем сериал

Опытный агент ФБР Питер Коннели расследует исчезновение девушки-археолога Эммы, которая работала в составе группы американского университета в Иерусалиме. Молодые археологи занимались раскопками в одном из лабиринтов под Храмовой горой. А накануне загадочного исчезновения девушки Коннели провел с ней несколько часов в подземелье Иерусалимского храма на необычной ночной экскурсии. В ходе расследования агенту удается выйти на след тайного международного сообщества, члены которого в течение 2000 лет готовятся изменить ход истории. Им уже удалось получить два необходимых атрибута для свершения пророчества Апокалипсиса, которое секта готова исполнить любой ценой.

В ролях
В ролях
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Энн Хеч
Энн Хеч
Лорен Эмброуз
Лорен Эмброуз
Анджела Беттис
Ричард Э. Грант
Ричард Э. Грант
Элисон Судол
Элисон Судол
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Раскопки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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