God У нас с Дьяволом договор: я забираю их до 12, а он — до 20.
Бог Боб, не используй кавычки руками. Это только раздражает людей.
Bob Allman Ты думаешь, я тупой, а? Ты забываешь - у МЕНЯ ЕСТЬ УМНЫЕ ДРУЗЬЯ!
God В старые времена я часто заходил сюда. Но всегда возникали какие-то проблемы, и я в итоге приходил к тому, что наказывал людей...
Дьявол Я уже не знаю, кто я *есть*! Чувствую себя как тот парень из Wham!, когда Джордж Майкл ушел.
Смек Какой парень?
Дьявол Вот именно!
Боб Оллмен Ты всегда так говоришь. Ты всегда говоришь, что в Африке кризис.
Бог Потому что в Африке всегда есть кризис.
Дьявол У нас есть работа, мой ненавистный жабец.
Смек Злая работа?
Дьявол Нет, вязание. Конечно, злая работа!
Боб Аллман Я рад, что так много из вас пришло.
Мужчина в толпе Где бесплатное пиво?
Боб Аллман Я предлагаю вам нечто лучшее: спасение.
Мужчина в толпе Это какое-то пиво?
God [на автоответчике] Боб? Это я, Бог. Боб? Ненавижу эти штуки. Боб, подними трубку. Боб, не фильтруй своего Создателя.
God Сдавайся, ты опоздал.
The Devil Это нечестно! Это нечестно! Никогда не бывает равных условий! Я всегда оказываюсь в невыгодном положении! Разок бы мне хотелось...
God Иди к чёрту.
Bob Allman Я пытался до тебя дотянуться целый день.
God Ты не можешь называть меня Бобом. Так это не работает.
Bob Allman Так что же такое молитва?
God Кукурузный орех?
Боб Оллмен Подождите. Если кто-то будет сомневаться, что у меня есть отношения с Богом, всё, что мне нужно сделать, это показать им этот кукурузный орех в качестве доказательства.
Бог Да, Боб. Покажи им кукурузный орех.
Боб Оллман Извините, это ад?
Человек в аду [печется на огне] Знаешь, я никогда действительно не спрашивал. Но нужно предполагать.
God О, вот ещё одна идея. Планета, полностью покрытая водой. Никакой суши, только вода.
Bob Allman Ты имеешь в виду, как в фильме с Кевином Костнером?
God Я даже не видел этот фильм.
Дьявол Мне уже надоело, что меня обвиняют в этой ужасной современной музыке. Мне тошно от того, что Мэрилин Мэнсон торгует моим добрым именем. Я имею в виду, я же парень Гершвин.
Кевин Бэйкон Эй, успокойтесь, люди.
Дьявол О нет. Как я только думал, что мы победили, это Кевин Бэйкон!
Кевин Бэйкон Это не решит проблемы этого города. Сначала нам нужно объединиться как сообщество и научиться танцевать.
["Футлооз" Кенни Логгинса начинает играть]
Боб Оллман [самолёт трясёт] Ты это делаешь?
Дьявол Нет, нет. Турбулентность мне не нравится - все молятся.
Megan Allman Эта собака сводит меня с ума! Она никогда не слушает меня! Она тявкает и тявкает, но я не знаю, чего она хочет. Я купила ей игрушку для жевания, а она даже не играет с ней — она неисправима!
Donna Allman То есть, она избалованная и неблагодарная... и ты не знаешь, любить её или ненавидеть? Всё, что ты хочешь — это хоть какой-то знак, что ей не всё равно, и как только ты думаешь, что всё сделал правильно и получишь этот знак, она поворачивается против тебя?
Megan Allman Точно! У тебя когда-нибудь была собака? Что такого смешного?
