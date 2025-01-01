Эта собака сводит меня с ума! Она никогда не слушает меня! Она тявкает и тявкает, но я не знаю, чего она хочет. Я купила ей игрушку для жевания, а она даже не играет с ней — она неисправима!

То есть, она избалованная и неблагодарная... и ты не знаешь, любить её или ненавидеть? Всё, что ты хочешь — это хоть какой-то знак, что ей не всё равно, и как только ты думаешь, что всё сделал правильно и получишь этот знак, она поворачивается против тебя?