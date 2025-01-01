DuckmanКомедия должна провоцировать! Она должна разрушать предвзятости, бросать вызов предубеждениям! Комедия всегда должна оставлять вас другим, чем когда она вас нашла. Да, юмор может ранить, даже отталкивать, но риск лучше, чем альтернатива: постоянная диета безвкусного, детского, безвредного пюре! Требуйте, чтобы вас бросали вызов, чтобы вы были оскорблены, чтобы с вами обращались как со взрослыми, которые умеют мыслить и рассуждать. И научите своих детей быть такими же. Не позволяйте комику, каналу, Конгрессу или злому гению лишить вас свободы смеяться над чем хотите.
DuckmanКогда-нибудь я говорил тебе последние слова моего отца?
Cornfed"Осторожно, сын, я не думаю, что предохранитель включён."
DuckmanГде-то, как-то они все были пережёванны и выплёваны обратно. Они больше не пахнут жизнью. Ты не понимаешь, каково это — жить в этом безумном, войном блендере мира? Каждый день — это мучительное испытание, как балансировать горшок с кипятком на голове, пока люди хлестают по твоим ногам и заднице. Ах, ты никогда не забудешь свой выпускной бал. Ты думаешь, я болен? Так вот, единственное «заболевание», которое у меня есть — это современная жизнь, жуткий лабиринт неэффективности и misery, это одна длинная процессия разочарований, унижений, обманов, исключений, замораживания, распродаж, тупиц, никчёмных и недоумков! Всё это делает каждый день столь же приятным, как восковка пылающего Pontiac языком! И даже если тебе повезет найти возможность кратковременного удовольствия, скажем, если какая-нибудь нимфоманка-операторша с мышечной силой румынских ударников согласится поиграть в аэрохоккей, это всё будет закончено до начала, потому что какой-нибудь мерзкий, вонючий таксист врезается в твою задницу, а такси принадлежит какому-то извращенцу из Санта-Рии, который начинает трясти куриные кости, и у тебя появляется такая болезнь на шее, что ей не хватает только автографа Майкла Джордана чтобы стать совершенной! И даже с этим всем, со всей этой чепухой! Я всё равно выdrag'ю свою жалкую попу с Сили каждое утро и засовываю своё лицо в жатвенную машину на ещё один день! Зная, когда придёт время показать космическую карточку у тех перлинных ворот, я не буду в гробу, в любом случае, потому что какой-то хитрый могильщик продал моё сердце, поджелудочную и прочие запчасти тому же культу Санта-Рии! Так что кто-то действительно удивляется, почему кто-то держится за разум на атомах на кончиках своих ногтей, когда жизнь грязно танцует на их пальцах, и действительно ли это удивительно, что Я ВЫГЛЯДИМ БЕЗУМНЫМ?
Эрик ДакманУже пора. Я устал от всего этого социального комментария.
DuckmanВот и всё. Как будто я должен всерьёз воспринимать женщин и их чувства? Вы должны цениться за свои умы, но устраиваете королевскую истерику, если кто-то не говорит, что вы выглядите великолепно 30 часов в сутки. Вы говорите, что хотите хорошего парня, но отдаётесь только уродам. Вам можно сидеть дома, не идти на войну, жить дольше и заниматься сексом, когда хотите! Так напомните, что собственно вам не нравится!
Корнфед СвинЯ не испытывал такого напряжения с тех пор, как застрял в лифте с Пэтом Бьюкененом и РуПолом.
CornfedСнова США тратит миллионы, чтобы убрать марионетку, в которую они вложили миллионы, чтобы поставить её на пост. Они потратят ещё больше миллионов на сокрытие факта, что потратили эти миллионы, и ещё больше миллионов, чтобы дискредитировать тех, кто оспаривает это. Хорошо, что они печатают свои собственные деньги.
DuckmanМожешь в это поверить? Пара сотен за штраф за парковку?
Cornfed PigТы припарковался на месте для инвалидов.
DuckmanКому это важно? Никто там не паркуется, кроме тех, кому положено, да и, черт возьми, я всегда их обгоню.
DuckmanОна даже больше лохотрон, чем горячие линии "поговори с нимфоманкой в тюрьме", которые списывают двойную плату, зная, что ты ничем не можешь им помешать, потому что не можешь сказать никому, что звонил им в первую очередь... так мне сказали.
DuckmanНе могу поверить, что они поделились своими девушками с нами, Корни. Я только что провел ночь с самой сексуальной, несетираемой, пышной, приключенческой, наименее сдержанной женщиной, которую когда-либо встречал. Если бы у нее вдруг не разболелась голова... вау. Никто не знает, какие дикие и пошлые похождения мы могли бы пережить. Как прошла твоя ночь?
CornfedКак и твоя... если не считать головной боли.
CharlesМы смотрели фильм, где во время учений террористы захватили город.
AjaxНу, я посмотрел фильм, где во время учений террористы захватили город.
CharlesЭйджакс, это тот же фильм.
AjaxВсе они один и тот же фильм. Вот почему голливудские фильмы похожи на визиты старых друзей.
DuckmanПогодите-ка, разве вы не тот подлец-мошенник, который продал моей семье неработающую систему охраны, устроил слишком дорогие похороны для тёщи, когда она на самом деле не была мертва и искусственно оплодотворил мою золовку своим спермом?
Cornfed PigТы понимаешь, что, хоть это и даёт мимолётную иллюзию удовлетворения, бл#тье никогда не будет постоянным решением.
Eric DuckmanЯ буду неутомимо努力вать, ведь для Дакмена слово 'сдаться' не существует.
Cornfed PigПохоже, слово 'подсказка' тоже прошло мимо.
Eric DuckmanЧто ж, приятно было с тобой познакомиться, сынок. Не то чтобы я тебя не любил или что-то вроде этого, но ты знаешь, каковы люди. Они начнут думать, что это дело семейное, а, честно говоря, у меня и так трудности с знакомствами. Так что удачи, будь осторожен, может увидим тебя на ТВ, когда будешь подпи#ы#ть «Over The Rainbow» на одном из тех Прайд-парадов.
Корнфед СвиньяЯ знаю более двухсот способов убить человека.
ШерриМожно приклеить открытую банку с крысами к его лицу. Затем обжарить другую сторону банки, чтобы крысы попытались вырваться через его лицо.
Корнфед Свинья[паузa] Двести один.
CharlesИтак, решено. Когда эта ужасная свадьба состоится и перепутает нам головы, Мэмбо и я займёмся ограблением магазинов.
КорнфедБудь осторожен, Дакмен. Поверхностный анализ запаха её потовых желез указывает на то, что десятилетия употребления алкоголя проникли в её клеточную структуру и сделали её идеальной кандидаткой для спонтанного воспламенения.
DuckmanЯ просто ещё один утка-детектив, который работает сpigом, живёт с двойной сестрой своей покойной жены, имеет троих сыновей на двух телах и свекровь, у которой столько газа, что она пожарная опасность.
King ChickenДакмен, ты помнишь, когда у тебя был зубной акк?
DuckmanДа, мой стоматолог был арестован за некомпетентность. Кто был заменой? Ты?
КорнфедО, у меня есть проблемы, это точно. Как в тот раз, когда он заставил меня пропустить похороны матери, чтобы прижечь свой удачный зоб, или когда он напился и раздал мой номер всем этим проституткам, или когда он продал всю мою мебель, чтобы купить эти тарелки с изображением "Кто здесь босс".
ДакменОни должны были утроиться в цене. ЧЕРТ ПОБЕРИ ТЕБЯ, ТОНИ ДАНЗА!