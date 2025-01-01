Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Дакмен Цитаты

Цитаты из сериала Дакмен

Duckman Комедия должна провоцировать! Она должна разрушать предвзятости, бросать вызов предубеждениям! Комедия всегда должна оставлять вас другим, чем когда она вас нашла. Да, юмор может ранить, даже отталкивать, но риск лучше, чем альтернатива: постоянная диета безвкусного, детского, безвредного пюре! Требуйте, чтобы вас бросали вызов, чтобы вы были оскорблены, чтобы с вами обращались как со взрослыми, которые умеют мыслить и рассуждать. И научите своих детей быть такими же. Не позволяйте комику, каналу, Конгрессу или злому гению лишить вас свободы смеяться над чем хотите.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Когда-нибудь я говорил тебе последние слова моего отца?
Cornfed "Осторожно, сын, я не думаю, что предохранитель включён."
Duckman До этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Где-то, как-то они все были пережёванны и выплёваны обратно. Они больше не пахнут жизнью. Ты не понимаешь, каково это — жить в этом безумном, войном блендере мира? Каждый день — это мучительное испытание, как балансировать горшок с кипятком на голове, пока люди хлестают по твоим ногам и заднице. Ах, ты никогда не забудешь свой выпускной бал. Ты думаешь, я болен? Так вот, единственное «заболевание», которое у меня есть — это современная жизнь, жуткий лабиринт неэффективности и misery, это одна длинная процессия разочарований, унижений, обманов, исключений, замораживания, распродаж, тупиц, никчёмных и недоумков! Всё это делает каждый день столь же приятным, как восковка пылающего Pontiac языком! И даже если тебе повезет найти возможность кратковременного удовольствия, скажем, если какая-нибудь нимфоманка-операторша с мышечной силой румынских ударников согласится поиграть в аэрохоккей, это всё будет закончено до начала, потому что какой-нибудь мерзкий, вонючий таксист врезается в твою задницу, а такси принадлежит какому-то извращенцу из Санта-Рии, который начинает трясти куриные кости, и у тебя появляется такая болезнь на шее, что ей не хватает только автографа Майкла Джордана чтобы стать совершенной! И даже с этим всем, со всей этой чепухой! Я всё равно выdrag'ю свою жалкую попу с Сили каждое утро и засовываю своё лицо в жатвенную машину на ещё один день! Зная, когда придёт время показать космическую карточку у тех перлинных ворот, я не буду в гробу, в любом случае, потому что какой-то хитрый могильщик продал моё сердце, поджелудочную и прочие запчасти тому же культу Санта-Рии! Так что кто-то действительно удивляется, почему кто-то держится за разум на атомах на кончиках своих ногтей, когда жизнь грязно танцует на их пальцах, и действительно ли это удивительно, что Я ВЫГЛЯДИМ БЕЗУМНЫМ?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бернис Что-то здесь не так.
Эрик Дакман Уже пора. Я устал от всего этого социального комментария.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Вот и всё. Как будто я должен всерьёз воспринимать женщин и их чувства? Вы должны цениться за свои умы, но устраиваете королевскую истерику, если кто-то не говорит, что вы выглядите великолепно 30 часов в сутки. Вы говорите, что хотите хорошего парня, но отдаётесь только уродам. Вам можно сидеть дома, не идти на войну, жить дольше и заниматься сексом, когда хотите! Так напомните, что собственно вам не нравится!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Корнфед Свин Я не испытывал такого напряжения с тех пор, как застрял в лифте с Пэтом Бьюкененом и РуПолом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Duckman Чего, блин, уставился?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дакмену назначили 5000 часов общественных работ]
Duckman 5000 часов? Это 45 минут!
Cornfed На самом деле, это семь месяцев.
Duckman Чёртов метрическая система.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cornfed Снова США тратит миллионы, чтобы убрать марионетку, в которую они вложили миллионы, чтобы поставить её на пост. Они потратят ещё больше миллионов на сокрытие факта, что потратили эти миллионы, и ещё больше миллионов, чтобы дискредитировать тех, кто оспаривает это. Хорошо, что они печатают свои собственные деньги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Можешь в это поверить? Пара сотен за штраф за парковку?
Cornfed Pig Ты припарковался на месте для инвалидов.
Duckman Кому это важно? Никто там не паркуется, кроме тех, кому положено, да и, черт возьми, я всегда их обгоню.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Она даже больше лохотрон, чем горячие линии "поговори с нимфоманкой в тюрьме", которые списывают двойную плату, зная, что ты ничем не можешь им помешать, потому что не можешь сказать никому, что звонил им в первую очередь... так мне сказали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Не могу поверить, что они поделились своими девушками с нами, Корни. Я только что провел ночь с самой сексуальной, несетираемой, пышной, приключенческой, наименее сдержанной женщиной, которую когда-либо встречал. Если бы у нее вдруг не разболелась голова... вау. Никто не знает, какие дикие и пошлые похождения мы могли бы пережить. Как прошла твоя ночь?
Cornfed Как и твоя... если не считать головной боли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charles Мы смотрели фильм, где во время учений террористы захватили город.
Ajax Ну, я посмотрел фильм, где во время учений террористы захватили город.
Charles Эйджакс, это тот же фильм.
Ajax Все они один и тот же фильм. Вот почему голливудские фильмы похожи на визиты старых друзей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Тело Дакмана растёт]
Дакман Доктор, что-то не так. Я расту.
Доктор Дакман, это называются *эрекции*. Они происходят постоянно.
Дакман Нет, я имею в виду, что я действительно расту.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Извините, сэр, я хотел бы забрать тело моего отца из хранилища.
[Терри Дюк Тетслофф поворачивается]
Duckman Терри Дюк Тетслофф!
Terry Duke Tetsloff К вашим услугам, мистер Дакмен.
Duckman Погодите-ка, разве вы не тот подлец-мошенник, который продал моей семье неработающую систему охраны, устроил слишком дорогие похороны для тёщи, когда она на самом деле не была мертва и искусственно оплодотворил мою золовку своим спермом?
Terry Duke Tetsloff В самом Tat же. Скажите, вы здесь, чтобы забрать тело вашего отца?
Duckman Да.
Terry Duke Tetsloff Я сейчас схожу за ним, только помните: нет тики, нет тела.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ajax Как только хлеб становится тостом, он больше не вернётся обратно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ajax Знаешь, пап, я думаю, ты мой любимый папа.
Duckman Единственный.
Ajax Единственный что?
Duckman Единственный папа.
Ajax Единственный папа что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Профессор Провенхайм Я здесь, чтобы представить вам величайшее достижение цивилизации этого века.
Аякс Презервативы. Голосование прошло в школе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Чудо, не чудо, но я уверен, что эти безмозглые зомби, верящие в это, до сих пор ждут зубную фею.
Fluffy Почему бы и нет?
Duckman Потому что он гниёт в турецкой тюрьме.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cornfed Pig Ты понимаешь, что, хоть это и даёт мимолётную иллюзию удовлетворения, бл#тье никогда не будет постоянным решением.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eric Duckman Я буду неутомимо努力вать, ведь для Дакмена слово 'сдаться' не существует.
Cornfed Pig Похоже, слово 'подсказка' тоже прошло мимо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eric Duckman Что ж, приятно было с тобой познакомиться, сынок. Не то чтобы я тебя не любил или что-то вроде этого, но ты знаешь, каковы люди. Они начнут думать, что это дело семейное, а, честно говоря, у меня и так трудности с знакомствами. Так что удачи, будь осторожен, может увидим тебя на ТВ, когда будешь подпи#ы#ть «Over The Rainbow» на одном из тех Прайд-парадов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Корнфед Свинья Я знаю более двухсот способов убить человека.
Шерри Можно приклеить открытую банку с крысами к его лицу. Затем обжарить другую сторону банки, чтобы крысы попытались вырваться через его лицо.
Корнфед Свинья [паузa] Двести один.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charles Итак, решено. Когда эта ужасная свадьба состоится и перепутает нам головы, Мэмбо и я займёмся ограблением магазинов.
Mambo А ты, Эйджик, будешь уличным ловкачом.
[Эйджик в костюме уличного ловкача]
Ajax Я уже на шаг впереди тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cornfed Похоже, это вызывает галлюциногенный эффект. Не как наркотик, который вреден и неправилен, и просто скажите 'нет', дети, но все равно отходит от реальности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Моя величайшая фантазия — это ты, несколько колбасок в штанах и стая голодных ротвейлеров.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Привет, Беверли
Beverly Привет. Извини, что притворялась твоей мёртвой женой.
Duckman Да ничего, ты осталась со мной, когда не обязана была. Ты спасла мне жизнь.
Beverly Мне было приятно.
Duckman Кстати. Когда я был в безсознательном состоянии, я сказал что-то embarrassing или личное?
Beverly Нет! Нет! Если и сказал, то я давно забыла.
Duckman О, хорошо. Что ж, спокойной ночи, Беверли.
Beverly Спокойной ночи, Эрик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Корнфед Будь осторожен, Дакмен. Поверхностный анализ запаха её потовых желез указывает на то, что десятилетия употребления алкоголя проникли в её клеточную структуру и сделали её идеальной кандидаткой для спонтанного воспламенения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Виллабальд Фивел?
[смеясь]
Duckman Виллабальд Фивел?
Cornfed Эй, Дакмен. В чем моя проблема? Мне нужно заняться сексом с женщиной, или я умру.
Duckman О да. Не переживай, Корнфед. Я найду тебе женщину.
[хихикая]
Duckman Виллабальд Фивел!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cornfed Вам пришло письмо от налоговой.
Duckman Я сваливаю! Пересылайте мои журналы на тот почтовый ящик в Рио.
Cornfed Дакмен, ты не можешь скрыться от налоговой. Они повсюду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[больше о пятне, похожем на Роршаха в мире Дакмена]
Val de Ree Извините, почему у вас на груди фотография меня, раввина и шести пьяных докеров, катающихся на резиновом матрасе?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[У Дакмена на груди пятно, похожее на мазок из теста Роршаха]
Duckman Вот что ты натворил! Теперь мне с этим пятном на груди придется идти с фотографией меня и Ванны Уайт, умывающихся нагишом с племенем пигмеев!
Cornfed Хм. Похоже на синхронных пловчих, вяжущих варежки в бассейне, полном трюфелей.
Duckman Ты больной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Я восстану из пепла, как феникс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman В такие моменты мне хочется, чтобы у меня был член.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бернис Если ты моя сестра, то ты знаешь, что это значит?
Дакмен Тройничок?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Медсестра Мэм, подождите на улице. Доктор может начать колотить кулаком по груди пациента и кричать 'Живи, черт возьми, живи!', и это может быть тяжело смотреть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эрик Дакмен Ты понимаешь, что это значит войну...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ajax Если бы буксиры сделали побольше, они могли бы быть лодками, которые буксируют другие лодки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Если бы слова были вишневыми стеблями, мой язык был бы в рту Шерилин Фенн.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cornfed Pig Не знаю, что и подумать, но здесь происходит что-то очень странное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King Chicken Студенты, профессора, все аниматроники. Роботы.
Duckman Да даже Деанна, эта милая студентка?
King Chicken Нет. Я никогда не мог сделать грудь. Она муппет.
Duckman Ох. Быть Фрэнком Озом хоть на день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ajax Мне нравится тост. Это маффины нужно остановить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эрик Дакмен Дваах. Дваах. Тысяча раз, ДВААХ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кон-Утенок ДВААХ.
Дакмен Эй. Забирай свой странный крик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бен Стайн мэтр Дакмен, если тело — это храм, то ты совершил бесчисленные акты осквернения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Корнфед Пиг Вы не можете нас здесь держать, знаете ли. Мы американцы. У нас есть права.
Эрик Дакмен Включая право носить оружие. Так что, эээ, могли бы мы, типа, получить какие-нибудь пушки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eric Duckman Пока эсперанто не вернётся, ты хочешь поумерить своё иностранное чепухо?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Корнфед Свин Это Корнфед. Во имя человечества, согласитесь на мирные переговоры?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Человек Как дела у тебя?
Эрик Дакмен Все отлично, как только язвы зажили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Корнфед Пиг Это моя вина, я пытался завести настоящий разговор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Говорите о преступлении, не могу поверить, что я носил туфли на платформе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Не вини меня, ты, психопат из пригорода в ворсистом халате.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Чёрт, у меня есть иски от трёх разных сервисов знакомств и подросткового чата.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Да, в следующий раз предупреждай нас, когда планируешь задуматься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Что скажешь, Кукурузный Сироп? Поразим их нашим запатентованным миксом Сонни и Шер?
Cornfed Я бы с удовольствием, только мой блестящий костюм для выступлений еще в химчистке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Я собираюсь в отпуск. Где мой купальник с прокладкой в трусах?
Fluffy Он должен быть здесь.
Uranus Прямо рядом с твоим поролоновым улучшителем грудных мышц.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Эй, уличный парень. Мне нужен большой стакан воды. Моя золовка в своём д.р. просто провела мне л.р.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[на пятне, похожем на тест Роршаха]
Bob Hiney Есть какая-то особенная причина, почему у тебя на груди изображение трансвестита на шетландском пони, облизывающего горящий банджо?
Duckman Ладно, забудь об этом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актриса Пожалуйста, Дакмен! Я твоя сестра...
Бернис [после того как выплюнула напиток] В законе! Сестра по закону!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernice Смотри, вся южная сторона улицы соединилась с Веномом!
Duckman Нам не нужны никакие дураки вроде Dutch Elm/North Phleghm. ЖРИТЕ ФТОРИДНЫХ ГРАДЕРОВ!
Bernice ДВУААААХ!
Duckman Сколько можно с этими ДВУААХами! Я делаю ДВУАХи, понятно?
[Видит сердитую толпу соседей!]
Duckman УХ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr Stien Господин Дакмен, если вы, как взрослый, не можете вести себя с умеренной долей приличия, я вырву вам глаза и накормлю ими своих динго.
Cornfed Дакмен, может быть, хорошая идея — не злить доктора Стайна.
Duckman Что он сделает? О, доктор Стейн разъярен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Последний в машине убирает рвоту.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mambo Меня тянет к тому, чтобы сдохнуть, чтобы начать крутиться в своей могиле.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eric Duckman Запомните, ребята, когда вы попадете в тюрьму, присоединяйтесь к самому большому, крепкому и свирепому типу, которого сможете найти. Вам не хочется стать чьей-то б#дью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Чёртовы ниндзя как тараканы в этом городе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beverly Не так уж часто увидишь, как одна лошадина жопа на другой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mambo Высокопоставленный религиозный деятель, что, с#бывает, справляет нужду в лесу?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernice Ты провела последние шесть дней, смотря ту видеозапись, где она учится, для чего нужны все её насадки для пылесоса.
Sherry Ты говорила, что стерла это.
Cornfed Стерла, распечатала тысячи копий... такая тонкая граница.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lenord Nimoy О, человек. В последний раз я ем хогги с головной колбасой перед сном.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Нам не нужны никакие голландские дубы и фламандская ско#нь. ЕШЬ ФЛОУРИДНЫХ ТРАВЯНЫХ ЖЕ##Д.
Bernice ДВAХ.
Duckman С ДВАХАМИ хватит. Я занимаюсь ДВАХАМИ, понятно? УХ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mambo На что ты готов поспорить, что он делает что-то, чтобы ещё больше нас унизить и опозорить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernice Здесь что-то нечисто.
Duckman Хорошо. Я рад, что я не единственный, кто чувствует, что тут вокруг полно подхалимов.
Mambo Эй, народ!
Charles Дорогая электронная техника и толстые пачки наличных доставляются в три дома на Норт Флегм.
Bernice [Соседи по Норт Флегм замирают] ПРЕДАТЕЛИ!
Ben Stein Пошли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernice Кто ты?
Duckman Она Беатрис.
Beverley Нет, я не Беатрис.
Duckman Да, ты Беатрис.
Bernice Она знает, кто она такая, ты дебил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mambo Не мог бы ты сказать ей быстро.
Charles Тётя Беверли — это твоя другая сестра, которая потерялась в больнице
Bernice Ты знаешь, что это значит?
Eric Duckman Тройняк?
Beverly Беверли, Бернис: Нет! ТРОЙНЯ!
Bernice Ты слышала об этом?
Beverly Да, я знаю.
Bernice И после того как она вышла замуж за Дака, она умерла. Мне было бы приятно, если бы ты осталась.
Beverly Не знаю. Не хочу быть обузой.
Charles [Прыгая от радости] О, это было бы здорово.
Mambo ОЙ! Перестань прыгать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ajax Он был убит, когда группа голодных монахинь бросилась к киоску с закусками. Его толкнули в машину для приготовления ваты и он был изуродован в крутящемся тесте из сахарной ваты.
Bernice Очередная бессмысленная религиозная кондитерская смерть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Продавец Я не актер, но играю одного по телевизору. И именно поэтому я делаю восковую эпиляцию с новым и улучшенным 'У вас, кажется, всё на уровне.'
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эрик Дакмен Как дела, дорогая? Надеюсь, что жизнь обходилась с тобой лучше, чем время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эрик Дакмен Ха-ха-ха. Теперь мы приостановимся, чтобы зависть засунула свою голову в твою уродливую задницу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эрик Дакмен Мне эвакуировали машину, Корни. И только из-за того, что она была припаркована незаконно и у неё было $1200 неуплаченных штрафов.
Корнфед Пиг Да и ты её угнал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eric Duckman Без с#рfa, Шерлок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eric Duckman Ладно, сын, теперь ты начинаешь пугать зрителей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кормленый Свинья Пароль — 'Плохое Писательство.'
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ведущий Лучший способ отвлечься от запаха горелого мяса — это начать конкурс караоке сегодня вечером.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Тихо. Я не слышу, как я вру.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cornfed С того момента, как она открыла рот, я хотел бы снять её язык в субаренду, переехать в её глотку и переделать верхние резцы в пурпурный. Ну, не совсем пурпурный, но что-то близкое к этому.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ajax Гравитация - это не просто закон, это еще и неплохая идея.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Duckman Ты впердиваешь тазом, ЭХ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Я просто ещё один утка-детектив, который работает сpigом, живёт с двойной сестрой своей покойной жены, имеет троих сыновей на двух телах и свекровь, у которой столько газа, что она пожарная опасность.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King Chicken Дакмен, ты помнишь, когда у тебя был зубной акк?
Duckman Да, мой стоматолог был арестован за некомпетентность. Кто был заменой? Ты?
[Кинг Чикен выглядит самодовольным]
Duckman ЧЕРТ ТЕБЕ, ЧИКЕН! ТЫ ПОЛУЧИЛ С 50 $!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Корнфед Прежде чем мы начнём эти мирные переговоры, у меня есть одна предварительная просьба. Не могли бы вы прекратить электрошокировать Дака?
Веном Чёрт! Я только что это настроил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Веном Объявляю собрание Ассоциации жителей района Блок открытым. У меня есть способ быстро и безболезненно это решить. Я предлагаю annexировать улицу Датч-Элм в сторону Северного Флегм-Авеню.
[Соседи по Северному Флегм стонут]
Марго Дак Думаю, было бы неплохо быть под руководством сильного, доброго тирана, как мистер Веном.
Доктор Стейн Как врач, считаю, это идеальный способ справиться с ситуацией.
Арти Десальво Я никогда не думал об этом раньше, но это идея, которая стоит внимания.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Судья Господин Тетслофф, у вас неисправна система безопасности дома?
Терри Дюк Тетслофф Только если вы достаточно глупы, чтобы туда зайти и пытаться починить это сами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Я каждый день усердно работаю, чтобы обеспечить свою семью едой и одеждой.
Mambo [выходя за дверь] Пока, пап. Мы идем в торговый центр. Хотя у нас не было джинсов, которые бы нам подошли, последние 2 года.
Duckman Ну да, я обеспечиваю свою семью едой.
Ajax Пока, пап. Я иду поесть, а потом прогуляюсь по грязным закоулкам города, чтобы узнать то, что ты никогда не сможешь понять.
Duckman Почему все, что я говорю, в итоге превращается в какую-то идеально подстроенную шутку за мой счет?
Bernice [входит в комнату] Я тебя не услышал, иначе я бы пошутил за твой счет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Сьюзан Фокс Корнфед, я чувствую, что у тебя есть "проблемы".
Корнфед О, у меня есть проблемы, это точно. Как в тот раз, когда он заставил меня пропустить похороны матери, чтобы прижечь свой удачный зоб, или когда он напился и раздал мой номер всем этим проституткам, или когда он продал всю мою мебель, чтобы купить эти тарелки с изображением "Кто здесь босс".
Дакмен Они должны были утроиться в цене. ЧЕРТ ПОБЕРИ ТЕБЯ, ТОНИ ДАНЗА!
Доктор Сьюзан Фокс Как ты себя чувствуешь, Дакмен?
Дакмен Как бутылка с открытой слюной.
Корнфед Ты и с какой силой миротворцев США?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ajax Я нашёл это провокационным театральным произведением, испорченным лишь чрезмерной претенциозностью автора в вопросах психологической проницательности. Но насилие было острым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Роксана Мне не нравится вся эта борьба между улицей Датч Элм и авеню Норт Флем. Пожалуйста, идите этой дорогой.
Дакамэн [как раз в тот момент, когда Аякс, доктор Штайн и Арт ДиСальво собираются пройти тем же путем, что и горничная лидера ассоциации улицы Датч Элм] Сделай это, и ты вылетишь из сериала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Агент Денни Это Налоговая служба! Выкидывайте свои кошельки и сдавайтесь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernice Ладно, у тебя есть 10 секунд, чтобы сказать, где его мамаша, иначе я доложу в отдел «трогательных, чувствительных, фальшивых религий».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Art 'Bones' McSalvo Чёрт возьми, Джим, я доктор, а не клоун на родео!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duckman Надеюсь, это не звучит слишком пафосно, но сегодня вечером я начинаю свой предначертанный путь к той глобальной любви, которую я так заслуживаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charles Тётя Бернис?
Ajax Нет. Это наша новая тётя Беверли в одежде нашей старой тёти Бернис, притворяющаяся нашей мёртвой мамой Беатрис. Если я могу это держать в голове, ты тоже сможешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beverly [думая] Слава Богу, что Беатриса не дожила до этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eric Duckman [смотрит на грудь Беверли] Ласковый цветочек! Иса!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дакмен в ярости, что他的车刚被拖走]
Дакмен Не могу поверить, что мою машину эвакуировали! И только потому, что она была припаркована в зоне эвакуации, а у меня было $1,200 неоплаченных штрафов за парковку.
Корнфед Кроме того, ты её украл.
Дакмен Было темно. Как я мог отличить парковку у торгового центра от автосалона Мазда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джейсон Александр
Джейсон Александр
Jason Alexander
Gregg Berger
Нэнси Трэвис
Нэнси Трэвис
Nancy Travis
Джон Эстин
Джон Эстин
John Astin
Элизабет Дэйли
Элизабет Дэйли
Elizabeth Daily
Андреа Мартин
Andrea Martin
Тим Карри
Тим Карри
Tim Curry
Бен Стайн
Ben Stein
Майкл МакКин
Майкл МакКин
Michael McKean
Леонард Нимой
Леонард Нимой
Leonard Nimoy
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Burt Reynolds
Дана Дилэйни
Дана Дилэйни
Dana Delany
Кончата Феррелл
Conchata Ferrell
Джон Спенсер
John Spencer
Гилберт Готтфрид
Гилберт Готтфрид
Gilbert Gottfried
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
Финал «Игры престолов» недооценён: теория фанатов доказывает, что Бран стал королём не случайно
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше