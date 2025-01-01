Где-то, как-то они все были пережёванны и выплёваны обратно. Они больше не пахнут жизнью. Ты не понимаешь, каково это — жить в этом безумном, войном блендере мира? Каждый день — это мучительное испытание, как балансировать горшок с кипятком на голове, пока люди хлестают по твоим ногам и заднице. Ах, ты никогда не забудешь свой выпускной бал. Ты думаешь, я болен? Так вот, единственное «заболевание», которое у меня есть — это современная жизнь, жуткий лабиринт неэффективности и misery, это одна длинная процессия разочарований, унижений, обманов, исключений, замораживания, распродаж, тупиц, никчёмных и недоумков! Всё это делает каждый день столь же приятным, как восковка пылающего Pontiac языком! И даже если тебе повезет найти возможность кратковременного удовольствия, скажем, если какая-нибудь нимфоманка-операторша с мышечной силой румынских ударников согласится поиграть в аэрохоккей, это всё будет закончено до начала, потому что какой-нибудь мерзкий, вонючий таксист врезается в твою задницу, а такси принадлежит какому-то извращенцу из Санта-Рии, который начинает трясти куриные кости, и у тебя появляется такая болезнь на шее, что ей не хватает только автографа Майкла Джордана чтобы стать совершенной! И даже с этим всем, со всей этой чепухой! Я всё равно выdrag'ю свою жалкую попу с Сили каждое утро и засовываю своё лицо в жатвенную машину на ещё один день! Зная, когда придёт время показать космическую карточку у тех перлинных ворот, я не буду в гробу, в любом случае, потому что какой-то хитрый могильщик продал моё сердце, поджелудочную и прочие запчасти тому же культу Санта-Рии! Так что кто-то действительно удивляется, почему кто-то держится за разум на атомах на кончиках своих ногтей, когда жизнь грязно танцует на их пальцах, и действительно ли это удивительно, что Я ВЫГЛЯДИМ БЕЗУМНЫМ?