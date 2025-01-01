Меню
О персоне
Фильмография
Награды
Джон Эстин
John Astin
Джон Эстин
John Astin
Дата рождения
30 марта 1930
Возраст
95 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер
Популярные фильмы
7.6
Вестсайдская история
(1961)
7.1
Страшилы
(1996)
6.4
Учитель года
(2005)
Фильмография Джон Эстин
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Семейный
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2005
1996
1988
1984
1976
1961
Все
6
Фильмы
5
Сериалы
1
Актер
5
Режиссер
1
6.4
Учитель года
School of Life
комедия, драма, семейный
2005, Канада / США
7.1
Страшилы
The Frighteners
комедия, фэнтези, ужасы
1996, Новая Зеландия / США
5.8
Возвращение помидоров-убийц
Return of the Killer Tomatoes!
комедия, ужасы, фантастика
1988, США
Она написала убийство
криминал, детектив
1984, США
6.3
Чумовая пятница
Freaky Friday
комедия, семейный, фэнтези
1976, США
7.6
Вестсайдская история
West Side Story
драма, мюзикл, мелодрама
1961, США
Смотреть трейлер
