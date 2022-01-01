Правильный (хронологический, по сюжету) порядок просмотра всех частей мультфильма «Семейка Крудс»

«Семейка Крудс», 2013.

Крудсы – представители пещерных людей. Они отчаянно выживают в суровой действительности доисторического мира, борясь за право существования с невероятными растениями и диковинными агрессивными животными. Груг, глава семейства – заядлый консерватор, опасающийся любых перемен – следует собственным законам выживания. Основное правило, которому он неукоснительно следует, гласит: «Новшества – это плохо!». Этому кредо он заботливо обучает своих дочерей, которые беспрекословно верят отцу и безвылазно сидят в пещере. Они покидают свой дом редко, только для того, чтобы поесть. Груг уверен, что в их мире темнота несет смертельную опасность.

В одну из ночей Гип, старшая дочь, видит на сводах пещеры отблески и, несмотря на предостережения, покидает пещеру в непозволительное время. Она уверена, что видит солнечный свет, идет в его сторону, но находит молодого парня из кочующего племени и первый раз в жизни видит огонь. Девушка принимает его за солнце и пытается не подпустить молодого человека к костру, но тот рассказывает ей, что такое пламя и предлагает ей последовать за ним. Груг замечает пропажу старшей дочки и наказывает ее. Вскоре пещера семейства превращается в непригодные для обитания развалины из-за внезапного землетрясения. Вместе с Малым Груг и его дочери пускаются в большое путешествие. Прогрессивные взгляды кочевника во многом претят отцу, не переносящему изменений. Но в долгом пути им предстоит пережить множество приключений и переоценить свои взгляды на жизнь. Возможно, и сам глава семьи наконец-то поймет, что его неизменный консервативный девиз не такой уж и правильный, ведь не всегда новое таит в себе опасность, а если сидеть на месте без дела – можно так и остаться всего лишь частью истории.

«Семейка Крудс 2: Новоселье», 2020

Персонажи мультфильма пытаются уцелеть в полном опасностей мире, где каждый неосторожный шаг может оказаться последним. Семья доисторических людей находится в усердном поиске нового жилья в безопасном месте, где можно будет осесть и почувствовать себя дома. Когда Крудсы обнаруживают настоящий рай, идиллический оазис, окруженный мощной стеной и подходящий по всем критериям, их радости нет предела: кажется, что все проблемы остались позади. Но есть маленький нюанс: восхитительное местечко уже оккупировано другим семейством. Баттерманы явно находится на несколько ступенек эволюции выше: они наслаждаются тщательно обустроенным бытом, живут в уютных домиках в кронах деревьев, пользуются поразительно удобными изобретениями и выращивают для себя свежую пищу на акрах земли. Баттерманы принимают семью Крудсов как первых в мире гостей. Но между семьями вскоре начинает нарастать напряженность. Также важное место в сюжете отведено Угге, одной из сестер и теме материнства.

Премьера второй части мультфильма уже несколько раз переносилась. Мультипликационная картина должна была появиться перед зрителями еще в 2017, но прокат отложили. По словам создателей, теперь показ планируется начать в конце декабря 2020 года.

В обеих картинах главную роль озвучивает Николас Кейдж, а голос старшей сестры Крудс, Гип, принадлежит Эмме Стоун. В дубляже персонажей озвучили Дмитрий Назаров и певица Нюша.