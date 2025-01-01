«Бродский. Осень»

Где: театр «Особняк»

Это часть проекта актёра Павла Михайлова — цикл театральных сезонов, в которых каждая новая постановка привязана к определенному времени года. Этот спектакль, который получил название «Бродский. Осень». Павел Михайлов сделал чтецкий моноспектакль, в котором он рассказывает стихи Бродского, посвящённые осени, как в прямом, так и в метафорическом смысле — осени человеческой жизни. Часть стихов посвящена самому сложному периоду в жизни поэта - вынужденной эмиграции. Как говорил сам поэт: «мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно». И вот, в этом спектакле режиссер и актер в одном лице пытается зарядить нас, зрителей, силой искусства и слова.

«Бродский. Изгнание»

Где: театр Ленсовета

Спектакль «Бродский. Изгнание» в театре Ленсовета показывает самый тяжёлый период жизни поэта — вынужденную высылку из СССР. Основной акцент спектакля сделан на размышлениях и переживаниях поэта о том, почему его, патриота, гения, заставляют покинуть родной край. В своём письме Леониду Брежневу, перед отъездом, Бродский подчеркнул: «Я остаюсь русским поэтом, даже потеряв гражданство СССР». Хотя это вполне документальный спектакль, он не просто сухо излагает факты, а рассуждает о важном вопросе, на который сам поэт не смог дать ответ: насколько поэт был необходим своему народу и государству? Эта мысль пронизывает весь спектакль, где стихи и личные воспоминания переплетаются, а молодые артисты театра предлагают собственное восприятие его творчества и судьбы.

«Мрамор»

Где: театр «Особняк»

Помимо стихов, Бродский также оставил несколько пьес. Одной из самых интересных их воплощений — спектакль «Мрамор» в театре Особняк. Действие разворачивается в необычном пространстве — в центре сцены стоит ванна, которая становится местом встречи главных героев — Пространства и Времени. В зависимости от того, в каких отношениях находятся персонажи пьесы, вода меняет свои агрегатные состояния. Постановка объединяет несколько театральных стилей: от психологического театра до цирка и кабуки, превращая пьесу в захватывающий театральный эксперимент. Этот микс жанров и эстетик делает «Мрамор» невероятно интересной постановкой, которое поражает многослойностью и глубиной.