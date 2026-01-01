Спектакль о разлуке Иосифа Бродского

В Театральной Долине состоится спектакль «Бродский… я. вы», посвящённый одной из самых трагичных составляющих жизни поэта Иосифа Бродского — вынужденной разлуке с родителями. Спектакль основан на воспоминаниях самого Бродского, который писал о своей жизни в Полутора комнатах, где он провел 17 лет с родителями до отъезда в эмиграцию.

На сцене зрители смогут увидеть, как актеры Кудаева Катерина и Якупов Дмитрий передают внутренние переживания автора, связанные с этой разлукой. В спектакле подробно рассматривается, как в течение одиннадцати лет Бродский и его родители предпринимали попытки воссоединиться, обращаясь к различным государственным деятелям — все попытки оказались безуспешными.

Разлука с родителями оказала значительное влияние на творчество Бродского, что мы можем ощутить через его строки: «Остановись, мгновенье! Ты не столь прекрасно, сколь ты неповторимо». Этот спектакль великолепно подойдет всем, кто интересуется жизнью и творчеством великого поэта.