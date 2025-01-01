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Пилигрим. Иосиф Бродский
Билеты от 1200₽
Киноафиша Пилигрим. Иосиф Бродский

Спектакль Пилигрим. Иосиф Бродский

Литературно-музыкальная композиция по стихам и документам поэта 16+
Режиссер Елена Бедрак
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

«Пилигрим. Иосиф Бродский» — космос творчества и мысли

Жизнь и творчество Иосифа Бродского, одного из самых выдающихся поэтов XX века, оживают на сцене в спектакле, который погружает зрителя в глубины его интеллектуального и духовного мира. Это не просто театральная постановка — это путешествие по космосу его идей, чувств и слов.

О чем спектакль?

Актеры соединяют в единое пространство художественные произведения Бродского и документальные материалы:

  • Письма и интервью, которые раскрывают личность поэта, его взгляды и переживания.
  • Поэтические строки, звучащие без украшений, но с мощной энергетикой, переданной через внутреннюю самоотдачу исполнителей.
  • Архивные документы, которые помогают понять эпоху и контекст его творчества.

Этот минималистичный подход позволяет сосредоточиться на главном — силе слова, мыслей и образов, которые не требуют дополнительной «красоты» или сложных декораций.

Что делает спектакль особенным?

  • Интеллектуальная глубина. Каждый эпизод — это размышление о поэзии, времени и вечных вопросах бытия.
  • Честность и лаконичность. Актеры отдают предпочтение внутренней искренности, избегая внешнего пафоса.
  • Близость к зрителю. Истории, изложенные через тексты Бродского, становятся невероятно личными, почти исповедальными.

Для кого этот спектакль?

Для тех, кто ценит поэзию, кто стремится проникнуть в суть творчества Бродского, а также для всех, кого привлекают честные и глубокие театральные формы.

Откройте для себя нового Бродского — многогранного, сложного и одновременно близкого.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
20:00 от 1200 ₽
20 ноября
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
20:00 от 1250 ₽

Фотографии

Пилигрим. Иосиф Бродский Пилигрим. Иосиф Бродский

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