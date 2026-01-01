Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Распаковка»
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Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Майкл
Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
8.0
Билеты
Дьявол носит Prada 2
Миранда Пристли и Энди Сакс возвращаются. Сиквел культовой комедийной драмы о модной журналистике
комедия, драма
2026, США
7.0
Билеты
Колония
Хоррор от создателя "Поезда в Пусан" о зомби, которые сливаются в единый организм
боевик, ужасы, триллер
2026, Южная Корея
7.0
Билеты
История игрушек 4
Новые приключения астронавта Базза, ковбоя Вуди и других игрушек
комедия, фэнтези, детский, семейный
2019, США
7.0
Билеты
Закулисье реальности
Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика
2026, США
7.0
Билеты
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Леопард и тигренок отправляются к Байкалу на поиски пропавшей нерпы
анимация
2026, Россия
7.0
Билеты
Зверолюция
Девочка и ее питомцы обретают сверхъестественные способности и берутся спасти мир от опасной мутации
анимация
2026, Испания
6.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия
2026, Россия
6.0
Билеты
Холоп 3
Перевоспитанию через отправку в "прошлое" теперь подвергается супружеская пара
комедия, приключения
2026, Россия
6.0
Билеты
Омен. Обличье зла
Молодая женщина вместе с дочерью переезжает в новый дом, но обнаруживает на чердаке проклятое платье
ужасы
2026, Испания
6.0
Билеты
Школа магических зверей. Хранители чуда
Фильм о дружбе школьников с удивительными говорящими питомцами
приключения, семейный, фэнтези
2025, Германия
5.0
Билеты
Робоняня
Смышленая девочка и ее друг превращают робота-надзирателя в своего друга и закатывают вечеринку
комедия, семейный
2026, Россия
0.0
Билеты
Параметры
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Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
биография
боевик
детский
драма
исторический
комедия
музыка
приключения
семейный
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
500-1000₽
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