Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня»
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Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Холоп 3
Перевоспитанию через отправку в "прошлое" теперь подвергается супружеская пара
комедия, приключения
2026, Россия
6.0
Билеты
Майкл
Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
8.0
Билеты
Закулисье реальности
Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика
2026, США
7.0
Билеты
Зверолюция
Девочка и ее питомцы обретают сверхъестественные способности и берутся спасти мир от опасной мутации
анимация
2026, Испания
6.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия
2026, Россия
6.0
Билеты
Кощей. Тайна живой воды
Российский мультфильм для всей семьи о Кощее, который сражается за свое семейное счастье
анимация
2026, Россия
6.0
Билеты
Школа магических зверей. Хранители чуда
Фильм о дружбе школьников с удивительными говорящими питомцами
приключения, семейный, фэнтези
2025, Германия
5.0
Билеты
Дьявол носит Prada 2
Миранда Пристли и Энди Сакс возвращаются. Сиквел культовой комедийной драмы о модной журналистике
комедия, драма
2026, США
7.0
Билеты
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Леопард и тигренок отправляются к Байкалу на поиски пропавшей нерпы
анимация
2026, Россия
7.0
Билеты
История игрушек 4
Новые приключения астронавта Базза, ковбоя Вуди и других игрушек
комедия, фэнтези, детский, семейный
2019, США
7.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
биография
детский
драма
исторический
комедия
музыка
приключения
семейный
ужасы
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
500-1000₽
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Все фильмы
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