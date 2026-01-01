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Фильмы в прокате в Заречном

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Холоп 3
Холоп 3 Перевоспитанию через отправку в "прошлое" теперь подвергается супружеская пара
комедия, приключения 2026, Россия
6.0
Билеты
Майкл
Майкл Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический 2026, США
8.0
Билеты
Закулисье реальности
Закулисье реальности Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика 2026, США
7.0
Билеты
Зверолюция
Зверолюция Девочка и ее питомцы обретают сверхъестественные способности и берутся спасти мир от опасной мутации
анимация 2026, Испания
6.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия 2026, Россия
6.0
Билеты
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды Российский мультфильм для всей семьи о Кощее, который сражается за свое семейное счастье
анимация 2026, Россия
6.0
Билеты
Школа магических зверей. Хранители чуда
Школа магических зверей. Хранители чуда Фильм о дружбе школьников с удивительными говорящими питомцами
приключения, семейный, фэнтези 2025, Германия
5.0
Билеты
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 Миранда Пристли и Энди Сакс возвращаются. Сиквел культовой комедийной драмы о модной журналистике
комедия, драма 2026, США
7.0
Билеты
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал Леопард и тигренок отправляются к Байкалу на поиски пропавшей нерпы
анимация 2026, Россия
7.0
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История игрушек 4
История игрушек 4 Новые приключения астронавта Базза, ковбоя Вуди и других игрушек
комедия, фэнтези, детский, семейный 2019, США
7.0
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