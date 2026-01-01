Оповещения от Киноафиши
Пятигорск, RU
Галерея синема
пр. Кирова, 65, ТРЦ «Галерея»
1.7 км
Кино-Вершина
ул. Ессентукская, 31а, ТРЦ «Вершина Plaza»
2.1 км
Родина
ул. Братьев Бернардацци, 4
2.2 км
Луч
Ставропольский край, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 137
6.2 км
Кинопарк
ул. Чайковского, 1
9.5 км
Искра
ул. Октябрьская, 439
13.2 км
Дружба
ул. Анджиевского, 1
16.3 км
Октябрь
ул. 22 Партсъезда, 72
17.8 км
Центр Кино
Залукокоаже, ул. Комсомольская, д. 34
21.5 км
Кисловодский киновидеопрокат
ул. К.Цеткин, дом 18
31.2 км
Союз
ул.Желябова, 10
31.5 км
Дебют
ул. Калинина 150 В
32.2 км
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
