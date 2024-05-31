Кинотеатр «Родина» в Пятигорске находится в историческом центре города на улице архитекторов Братьев Бернардацци, д. 4. Это современный 3-х зальный киноплекс с общей вместимостью более 550 зрителей.
Для кинопоказов используется цифровые проекторы, акустические системы, звук DolbyDigital, экраны со специальным покрытием. В залах амфитеатром установлены эргономичные кресла, а система климат-контроля обеспечивает комфортные условия в любую погоду.
В кинотеатре «Родина» демонстрируются лучшие премьеры, фильмы социальные и авторское кино, детские мультфильмы. Регулярно проводятся фестивали иностранного кино, спецпоказы, творческие встречи.
В фойе имеется отличный кино-бар, зона отдыха.
Карта «Movie Card» (дальше — Программа) является бонусной и предоставляет ее владельцу право на получение бонусов при покупке билетов в кино и скидок при обслуживании в баре кинотеатра и в ресторане «Картина». Стоимость карты — 300 рублей. Правила начисления и использования бонусов уточняйте на кассе.
Зачем пишите телефон для брони если туда нельзя дозвониться,то трубку не берут,то занять. Такое впечатление,что сначала не снимают… Читать дальше…