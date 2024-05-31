Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
Киноафиша Пятигорска Кинотеатры Родина

Родина

Пятигорск
Адрес
г. Пятигорск, ул. Братьев Бернардацци, 4
Телефон

+7 8793 35-22-27 / касса

Расписание
О кинотеатре

Кинотеатр «Родина» в Пятигорске находится в историческом центре города на улице архитекторов Братьев Бернардацци, д. 4. Это современный 3-х зальный киноплекс с общей вместимостью более 550 зрителей.

Для кинопоказов используется цифровые проекторы, акустические системы, звук DolbyDigital, экраны со специальным покрытием. В залах амфитеатром установлены эргономичные кресла, а система климат-контроля обеспечивает комфортные условия в любую погоду.

В кинотеатре «Родина» демонстрируются лучшие премьеры, фильмы социальные и авторское кино, детские мультфильмы. Регулярно проводятся фестивали иностранного кино, спецпоказы, творческие встречи.

В фойе имеется отличный кино-бар, зона отдыха.

Бар
Кафе
Есть сканнер билетов
8 голосов
Расписание
Расписание сеансов в кинотеатре Родина
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 4 сеанса
09:50 11:40 13:30 15:20 ...
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
17:00 ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 2 сеанса
19:35 22:00 ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
22:00 ...
Отзывы о кинотеатре

Ксения Кузина 31 мая 2024, 15:41
Посещение кинотеатр очень расстроило. Поведение и обращение со стороны персонала крайне неуважительное, даже хамское. А также персонал не имеет… Читать дальше…
Ольга Дьякова 7 января 2017, 13:08
С Рождеством!!!
Зачем пишите телефон для брони если туда нельзя дозвониться,то трубку не берут,то занять. Такое впечатление,что сначала не снимают… Читать дальше…
8 голосов
Скидки в кинотеатре
Movie Card

Карта «Movie Card» (дальше — Программа) является бонусной и предоставляет ее владельцу право на получение бонусов при покупке билетов в кино и скидок при обслуживании в баре кинотеатра и в ресторане «Картина». Стоимость карты — 300 рублей. Правила начисления и использования бонусов уточняйте на кассе.

Специальные предложения Владельцам карт
Групповая скидка

Групповая скидка на билеты в кино предоставляется для групп от 10 человек. Для получения групповой скидки необходимо заполнить заявку на имя директора кинотеатра. Группа от 10 до 40 человек — 15%. Группа более 40 человек — 25%.

Коллективные заявки
Фильмы в кинотеатре Родина

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
11:40 15:20
3D
09:50 13:30
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
17:00
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
19:35 22:00
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек-бензопила. Фильм
Человек-бензопила. Фильм
2026, Япония, аниме
