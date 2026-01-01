Скидки в кинотеатрах Пятигорска

Оповещения от Киноафиши
В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Пятигорска, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Групповые скидки / Кино-Вершина

Групповая скидка на билеты в кино предоставляется для групп от 10 человек. Для получения групповой скидки необходимо заполнить заявку на имя директора кинотеатра. Группа от 10 до 40 человек — 15%. Группа более 40 человек — 25%.

Коллективные заявки
Программа лояльности Movie card / Кино-Вершина

Для владельцев Movie Card действует специальная программа лояльности. Ходите в кино чаще, ходите с семьёй, ходите с друзьями и при этом платите меньше за билеты и получайте скидку в баре кинотеатра.

Владельцам карт
Последний шанс / Галерея синема

По средам стоимость билета на фильмы, уходящие из проката, на сеансы в 2D составляет 100 рублей, на сеансы в 3D - 150 рублей. *Акция действует по средам на фильмы, уходящие из проката. **Акция не действует в праздничные и предпраздничные дни.

Десткий билет / Галерея синема

С пн по пт на фильмы 0+, 6+, 12+ до 17:00 2D — 100 рублей 3D — 150 рублей. *Специальная цена не действует в праздничные и предпраздничные дни. **Специальная цена действует только при покупке билетов в кассе кинотеатра и не предоставляется при онлайн покупке. ***Специальная цена предоставляется только с покупкой билета по полной стоимости. ****Специальная цена действует не на все фильмы. Подробности уточняйте в кассе кинотеатра.

Детям
Ходи в кино бесплатно! / Галерея синема

Как стать участником программы лояльности: приобретайте билеты и регистрируйтесь на кассе кинотеатра. Накапливайте баллы. Меняйте баллы на билеты в кино 1 балл = 1 рубль. Подробности уточняйте на кассе.

Участникам клубной системы привилегий
Movie Card / Родина

Карта «Movie Card» (дальше — Программа) является бонусной и предоставляет ее владельцу право на получение бонусов при покупке билетов в кино и скидок при обслуживании в баре кинотеатра и в ресторане «Картина». Стоимость карты — 300 рублей. Правила начисления и использования бонусов уточняйте на кассе.

Специальные предложения Владельцам карт
Групповая скидка / Родина

Групповая скидка на билеты в кино предоставляется для групп от 10 человек. Для получения групповой скидки необходимо заполнить заявку на имя директора кинотеатра. Группа от 10 до 40 человек — 15%. Группа более 40 человек — 25%.

Коллективные заявки
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек-бензопила. Фильм
Человек-бензопила. Фильм
2026, Япония, аниме
