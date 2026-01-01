Скидки в кинотеатрах Пятигорска

Групповые скидки / Кино-Вершина Групповая скидка на билеты в кино предоставляется для групп от 10 человек. Для получения групповой скидки необходимо заполнить заявку на имя директора кинотеатра. Группа от 10 до 40 человек — 15%. Группа более 40 человек — 25%.

Программа лояльности Movie card / Кино-Вершина Для владельцев Movie Card действует специальная программа лояльности. Ходите в кино чаще, ходите с семьёй, ходите с друзьями и при этом платите меньше за билеты и получайте скидку в баре кинотеатра.

Последний шанс / Галерея синема По средам стоимость билета на фильмы, уходящие из проката, на сеансы в 2D составляет 100 рублей, на сеансы в 3D - 150 рублей. *Акция действует по средам на фильмы, уходящие из проката. **Акция не действует в праздничные и предпраздничные дни.

Десткий билет / Галерея синема С пн по пт на фильмы 0+, 6+, 12+ до 17:00 2D — 100 рублей 3D — 150 рублей. *Специальная цена не действует в праздничные и предпраздничные дни. **Специальная цена действует только при покупке билетов в кассе кинотеатра и не предоставляется при онлайн покупке. ***Специальная цена предоставляется только с покупкой билета по полной стоимости. ****Специальная цена действует не на все фильмы. Подробности уточняйте в кассе кинотеатра.

Ходи в кино бесплатно! / Галерея синема Как стать участником программы лояльности: приобретайте билеты и регистрируйтесь на кассе кинотеатра. Накапливайте баллы. Меняйте баллы на билеты в кино 1 балл = 1 рубль. Подробности уточняйте на кассе.

Movie Card / Родина Карта «Movie Card» (дальше — Программа) является бонусной и предоставляет ее владельцу право на получение бонусов при покупке билетов в кино и скидок при обслуживании в баре кинотеатра и в ресторане «Картина». Стоимость карты — 300 рублей. Правила начисления и использования бонусов уточняйте на кассе.