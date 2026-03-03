Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Пятигорска Кинотеатры Галерея синема

Галерея синема

Пятигорск
Адрес
г. Пятигорск, пр. Кирова, 65, ТРЦ «Галерея»
Показать на карте
Телефон

+7 (879) 383-01-41 / касса

Позвонить

+7 (8793) 38-92-01 / автоинформатор

Позвонить
Расписание
В избранное Уже в избранном
ТРК
Расположен в ТРЦ «Галерея»

О кинотеатре

Кинотеатр «Галерея Синема» находится в Центральном районе Пятигорска, в развлекательной зоне ТЦ «Галерея», на 4 этаже. Это современная двухзальная киноплощадка, отвечающая современным требованиям к качеству кинопоказа и комфорту зала.

Фильмы демонстрируются в двух современных залах, дизайн которых выполнен в соответствии с названиями: Красный и Синий. Для показов в формате 3D используется инновационное оборудование: цифровые проекторы, звуковая система Dolby Digital, большие экраны Clarus с особым покрытием. В фойе расположены кино-бар и игровая зона с симуляторами. Рядом с кинотеатром расположен детский парк развлечений «Джуманджи» и «Лимонадный» бар.

Кинотеатр «Галерея Синема» в Пятигорске — это место, где можно увидеть самые популярные новики кинематографа, участвовать в праздничных мероприятиях, творческих встречах, мастер-классах.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
мало голосов Оцените
2 голоса
Расписание
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Галерея синема
Красавица
Красавица
Сегодня 2 сеанса
17:35 19:30 ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 4 сеанса
12:00 14:10 16:20 18:30 ...
Уволить Жору
Уволить Жору
Сегодня 1 сеанс
21:25 ...
Чебурашка 2
Чебурашка 2
Сегодня 1 сеанс
10:00 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
2 голоса
Оцените
Скидки в кинотеатре
Последний шанс

По средам стоимость билета на фильмы, уходящие из проката, на сеансы в 2D составляет 100 рублей, на сеансы в 3D - 150 рублей. *Акция действует по средам на фильмы, уходящие из проката. **Акция не действует в праздничные и предпраздничные дни.

Десткий билет

С пн по пт на фильмы 0+, 6+, 12+ до 17:00 2D — 100 рублей 3D — 150 рублей. *Специальная цена не действует в праздничные и предпраздничные дни. **Специальная цена действует только при покупке билетов в кассе кинотеатра и не предоставляется при онлайн покупке. ***Специальная цена предоставляется только с покупкой билета по полной стоимости. ****Специальная цена действует не на все фильмы. Подробности уточняйте в кассе кинотеатра.

Детям
Ходи в кино бесплатно!

Как стать участником программы лояльности: приобретайте билеты и регистрируйтесь на кассе кинотеатра. Накапливайте баллы. Меняйте баллы на билеты в кино 1 балл = 1 рубль. Подробности уточняйте на кассе.

Участникам клубной системы привилегий
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Пятигорска

Фильмы в кинотеатре Галерея синема

Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
17:35 19:30
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:00 14:10 16:20 18:30
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
21:25
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек-бензопила. Фильм
Человек-бензопила. Фильм
2026, Япония, аниме
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше