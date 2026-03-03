Кинотеатр «Галерея Синема» находится в Центральном районе Пятигорска, в развлекательной зоне ТЦ «Галерея», на 4 этаже. Это современная двухзальная киноплощадка, отвечающая современным требованиям к качеству кинопоказа и комфорту зала.



Фильмы демонстрируются в двух современных залах, дизайн которых выполнен в соответствии с названиями: Красный и Синий. Для показов в формате 3D используется инновационное оборудование: цифровые проекторы, звуковая система Dolby Digital, большие экраны Clarus с особым покрытием. В фойе расположены кино-бар и игровая зона с симуляторами. Рядом с кинотеатром расположен детский парк развлечений «Джуманджи» и «Лимонадный» бар.



Кинотеатр «Галерея Синема» в Пятигорске — это место, где можно увидеть самые популярные новики кинематографа, участвовать в праздничных мероприятиях, творческих встречах, мастер-классах.