Кинотеатр «Галерея Синема» находится в Центральном районе Пятигорска, в развлекательной зоне ТЦ «Галерея», на 4 этаже. Это современная двухзальная киноплощадка, отвечающая современным требованиям к качеству кинопоказа и комфорту зала.
Фильмы демонстрируются в двух современных залах, дизайн которых выполнен в соответствии с названиями: Красный и Синий. Для показов в формате 3D используется инновационное оборудование: цифровые проекторы, звуковая система Dolby Digital, большие экраны Clarus с особым покрытием. В фойе расположены кино-бар и игровая зона с симуляторами. Рядом с кинотеатром расположен детский парк развлечений «Джуманджи» и «Лимонадный» бар.
Кинотеатр «Галерея Синема» в Пятигорске — это место, где можно увидеть самые популярные новики кинематографа, участвовать в праздничных мероприятиях, творческих встречах, мастер-классах.
По средам стоимость билета на фильмы, уходящие из проката, на сеансы в 2D составляет 100 рублей, на сеансы в 3D - 150 рублей. *Акция действует по средам на фильмы, уходящие из проката. **Акция не действует в праздничные и предпраздничные дни.
С пн по пт на фильмы 0+, 6+, 12+ до 17:00 2D — 100 рублей 3D — 150 рублей. *Специальная цена не действует в праздничные и предпраздничные дни. **Специальная цена действует только при покупке билетов в кассе кинотеатра и не предоставляется при онлайн покупке. ***Специальная цена предоставляется только с покупкой билета по полной стоимости. ****Специальная цена действует не на все фильмы. Подробности уточняйте в кассе кинотеатра.