Кинотеатр «Кино-Вершина» в Пятигорске является многозальным мультиплексом нового поколения. Он находится на 3-ем этаже в развлекательной зоне ТРЦ «Вершина Plaza».
В этом 6-зальном мультиплексе используются передовые технологии кинопоказа. Эргономика и акустика залов в совокупности со звуковыми системами DOLBY Atmos воспроизводит звук высокой чистоты. Цифровые проекторы обеспечивают качественное изображение. Зрители получают истинное удовольствие, смотря фильмы в кинотеатре «Кино-Вершина».
Каждый кинозал отличается стильным дизайном. Установлены эргономичные кресла, имеется VIP-зал для ценителей повышенного комфорта.
Кинотеатр «Кино-Вершина» соответствует своему названию, здесь сделано всё для отличного досуга: разнообразный репертуар, шоу-мероприятия, детские праздники, в фойе оборудована лаундж-зона, имеется кинобар с десертами и напитками.
Групповая скидка на билеты в кино предоставляется для групп от 10 человек. Для получения групповой скидки необходимо заполнить заявку на имя директора кинотеатра. Группа от 10 до 40 человек — 15%. Группа более 40 человек — 25%.