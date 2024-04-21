Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Пятигорска Кинотеатры Кино-Вершина

Кино-Вершина

Пятигорск
Адрес
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31а, ТРЦ «Вершина Plaza»
Показать на карте
Телефон

+7 (8793) 20-00-62 / касса

Позвонить
Расписание
В избранное Уже в избранном
ТРК
Расположен в ТРЦ «Вершина Plaza»

О кинотеатре

Кинотеатр «Кино-Вершина» в Пятигорске является многозальным мультиплексом нового поколения. Он находится на 3-ем этаже в развлекательной зоне ТРЦ «Вершина Plaza».

В этом 6-зальном мультиплексе используются передовые технологии кинопоказа. Эргономика и акустика залов в совокупности со звуковыми системами DOLBY Atmos воспроизводит звук высокой чистоты. Цифровые проекторы обеспечивают качественное изображение. Зрители получают истинное удовольствие, смотря фильмы в кинотеатре «Кино-Вершина».

Каждый кинозал отличается стильным дизайном. Установлены эргономичные кресла, имеется VIP-зал для ценителей повышенного комфорта.

Кинотеатр «Кино-Вершина» соответствует своему названию, здесь сделано всё для отличного досуга: разнообразный репертуар, шоу-мероприятия, детские праздники, в фойе оборудована лаундж-зона, имеется кинобар с десертами и напитками.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
RealD
Dolby Atmos
VIP
Диваны
Парковка
мало голосов Оцените
3 голоса
Расписание
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Кино-Вершина
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 4 сеанса
10:15 12:00 13:45 15:30 ...
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 3 сеанса
12:25 15:30 19:00 ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
22:10 ...
Горничная
Горничная
Сегодня 2 сеанса
17:30 19:40 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

grishinvitaliy 21 апреля 2024, 22:01
Про слово сервис похоже не слышали. Ни кому не чего не надо. Само всё продастся и купится. Первый раз такое вижу. Посетитель из другого города.
Отзывы Написать отзыв
3 голоса
Оцените
Скидки в кинотеатре
Групповые скидки

Групповая скидка на билеты в кино предоставляется для групп от 10 человек. Для получения групповой скидки необходимо заполнить заявку на имя директора кинотеатра. Группа от 10 до 40 человек — 15%. Группа более 40 человек — 25%.

Коллективные заявки
Программа лояльности Movie card

Для владельцев Movie Card действует специальная программа лояльности. Ходите в кино чаще, ходите с семьёй, ходите с друзьями и при этом платите меньше за билеты и получайте скидку в баре кинотеатра.

Владельцам карт
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Пятигорска

Фильмы в кинотеатре Кино-Вершина

Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
12:00 15:30
3D
10:15 13:45
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
12:25 15:30 19:00
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:10
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек-бензопила. Фильм
Человек-бензопила. Фильм
2026, Япония, аниме
Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел»
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше