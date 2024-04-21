Кинотеатр «Кино-Вершина» в Пятигорске является многозальным мультиплексом нового поколения. Он находится на 3-ем этаже в развлекательной зоне ТРЦ «Вершина Plaza».



В этом 6-зальном мультиплексе используются передовые технологии кинопоказа. Эргономика и акустика залов в совокупности со звуковыми системами DOLBY Atmos воспроизводит звук высокой чистоты. Цифровые проекторы обеспечивают качественное изображение. Зрители получают истинное удовольствие, смотря фильмы в кинотеатре «Кино-Вершина».



Каждый кинозал отличается стильным дизайном. Установлены эргономичные кресла, имеется VIP-зал для ценителей повышенного комфорта.



Кинотеатр «Кино-Вершина» соответствует своему названию, здесь сделано всё для отличного досуга: разнообразный репертуар, шоу-мероприятия, детские праздники, в фойе оборудована лаундж-зона, имеется кинобар с десертами и напитками.