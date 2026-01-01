Каждую среду в нашем кинотеатре ДЕНЬ КИНО! Билеты на все фильмы от 100 до 180 рублей. В VIP-зале скидка 50% на все сеансы! Акция действует в будние дни (не выходные и не праздничные).
Для льготных категорий граждан в кинотеатре «А113» действуют скидки на все фильмы, не ограниченные Меморандумом. Также фильмы из данного перечня доступны к просмотру для владельцев карт гостя. К льготным категориям относятся школьники, студенты, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи. Также льготные билеты могут приобрести организованные группы зрителей (от 10 человек). В будние дни (не выходные и не праздничные дни) - 150 рублей В выходные дни - 170 рублей Документ, подтверждающий льготу, необходимо предъявить кассиру самостоятельно в момент совершения покупки (по 1 документу можно приобрести не более 1 билета). Скидки и акции не суммируются. Льготные билеты можно приобрести только через кассу кинотеатра за наличный расчет.
Для именинников действует скидка 10 % на услуги игровой зоны и 10% на все меню. Скидка 10% распространяется на следующие услуги: боулинг, кёрлинг, квесты, зеркальный лабиринт, игровые аппараты, бильярд. Не распространяется на дополнительные услуги: сопровождающий в квесте, дополнительный участник в квесте, услуги аниматоров и т.д. Скидка именинника действует в День рождения и неделю после него (суммарно 8 календарных дней). Для подтверждения даты рождения потребуется предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении и пр.). Скидка действует только при условии оплаты наличными денежными средствами.