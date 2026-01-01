Для льготных категорий граждан в кинотеатре «А113» действуют скидки на все фильмы, не ограниченные Меморандумом. Также фильмы из данного перечня доступны к просмотру для владельцев карт гостя. К льготным категориям относятся школьники, студенты, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи. Также льготные билеты могут приобрести организованные группы зрителей (от 10 человек). В будние дни (не выходные и не праздничные дни) - 150 рублей В выходные дни - 170 рублей Документ, подтверждающий льготу, необходимо предъявить кассиру самостоятельно в момент совершения покупки (по 1 документу можно приобрести не более 1 билета). Скидки и акции не суммируются. Льготные билеты можно приобрести только через кассу кинотеатра за наличный расчет.