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Синема Стар Белгород
ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
+7 (4722) 23-07-09 (касса)
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