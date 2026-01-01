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Сеть кинотеатров Синема Стар в Белгороде

Белгород
О сети

Сеть кинотеатров «Синема Стар» была основана в 2005 году.

За 10 лет активного развития компания создала международную сеть кинотеатров, принципы которой — непрерывная модернизация и расширение региональной сети как внутри России, так и за ее пределами.

«Синема Стар» – премьерная сеть кинотеатров, она работает «первым экраном». Еженедельно зритель может увидеть все фильмы, которые выходят в прокат в России. Данная сеть придерживается гибкой ценовой политики: стоимость билетов варьируется в зависимости от дня недели и времени суток.

В других городах
Архангельск, Вологда, Ереван, Калуга, Коломна, Кострома, Москва, Орел, Реутов, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саранск, Тамбов, Тверь, Тула, Ярославль
Кинотеатры
Синема Стар Белгород
ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
9 отзывов
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