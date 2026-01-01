Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Асбеста
Кинотеатры
Библиотека (пгт Малышева)
Расписание сеансов кинотеатра «Библиотека (пгт Малышева)»
Расписание сеансов кинотеатра «Библиотека (пгт Малышева)»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Мой дед
приключения, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Мангул
триллер, драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Фантом убийцы
боевик, драма, исторический
2025, Китай
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
11.2
км
Прогресс
ул. Ленинградская, 7
5
16.9
км
Детская школа искусств (пгт Рефтинский)
Свердловская область, пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 6
5
