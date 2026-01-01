Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Асбеста
Кинотеатры
Библиотека (пгт Малышева)
Кинотеатр Библиотека (пгт Малышева) (Асбест) на карте
Кинотеатр Библиотека (пгт Малышева) (Асбест) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Библиотека (пгт Малышева) (Асбест) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
11.2
км
Прогресс
ул. Ленинградская, 7
5
16.9
км
Детская школа искусств (пгт Рефтинский)
Свердловская область, пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 6
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Мой дед
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Мангул
Отзывы
2025, Россия, триллер, драма
Фантом убийцы
Отзывы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
