«Ранчо Даттонов»: Рецензия Киноафиши

Рецензия написана на основе первых двух эпизодов.

В родословной «Йеллоустоуна» случилось пополнение. «Ранчо Даттонов» — второй по счету сиквел сериала Тейлора Шеридана, продолживший летопись владетельного семейства из Монтаны. Единственный выживший сын могучего Джона Даттона (Кевин Костнер) — тишайший Кейси (Люк Граймс) — подался в «Маршалы», первый сезон которых вот-вот завершится. Тем временем единственная наследница Даттонов Бет (Келли Райлли) обрела долгожданный покой, отказавшись от игры престолов земельных королей Монтаны. Кажется, вместе с мужем Рипом (Коул Хаузер) она готова по примеру героев вестернов ускакать в закат, оставив проблемы позади.

Но шоураннер Чэд Фихан приготовил для парочки иной горизонт событий, нарушив их идиллическую верховую прогулку вмешательством рока — молния поджигает дерево, оно в свою очередь заражает огнем сухую траву, превращая прерию в пылающее красным пламенем море, танец которого уничтожает ранчо Бет и Рипа. Самой горячей паре «Йеллоустоуна» (теперь буквально) в очередной раз приходится начинать сначала.

Оставив Монтану позади, они перебираются в Южный Техас. Неподалеку от городка Рио-Палома Бет и Рип покупают ранчо, которое желала заполучить Бьюла Джексон (Аннетт Бенинг) — местная королева полей и пастбищ, жестко правящая своей бизнес-империей. Разумеется, пути двух кланов — Даттонов и Джексонов — очень скоро пересекаются. Бедовый сын Бьюлы Роб-Уилл (Джай Кортни), страдающий всеми возможными зависимостями, закапывает один из скелетов в своем шкафу на земле Даттонов. Дровишек в костер противостояния добавляет и юный Картер (Финн Литтл) — приемный сын Бет и Рипа, засматривающийся на Ориану (Натали Элин Линд), дочку Роба-Уилла. «Мама-гризли в Gucci», как метко прозвала ее Бет, готова на всё, чтобы защитить членов своей дисфункциональной семьи.

«Ранчо Даттонов» смотрится богаче «Маршалов» — своего собрата, всё жанровое богатство «Йеллоустоуна» сведшего к тропам процедурала. Чэд Фихэн к наследию Тейлора Шеридана относится с большим трепетом. «Ранчо» лишен масштабов своего прародителя, вдохнувшего жизнь в основательно захиревший к десятым годам вестерн — главный американский жанр. Эпической фрески фронтира, ревизионистски переосмыслевающей, как был завоеван Запад, у Фихэна не вышло. Кажется, его задача менее амбициозна — создать новую семейную драму, которая продолжила бы предыдущую.

Первые два вышедших эпизода многого не обещают, но как будто содержат необходимые для успеха затеи элементы. Фихэн строит сюжет на конфликте двух матриархов, достойных друг друга. Проблемы придумывают мужчины, но именно женщины будут решать их и вести противостояние. К счастью для Фихэна, Келли Райлли по-прежнему обжигающе убедительна в роли достойной своей фамилии Бет, а Аннетт Бенинг облачилась в образ круто-сваренной техасски с такой естественностью, будто прожила в нем не одно десятилетие (правда ее почти архетипический образ пока лишен нюансов).

Актрисы подобных талантов способны сделать сносным для просмотра даже не самый тонкий сюжет. А в качестве туза в рукаве у Фихэна есть еще и Джей Кортни, привычно достоверный в роли неуравновешенного забулдыги, и сыгранный великолепным Эдом Харрисом Эверетт Маккинни, биографию которого можно сократить до трех «вет» — ветеринар и ветеран войны во Вьетнаме. Есть и пара небезынтересных микросюжетов вроде полных ревности отношений любимчика матери Роба-Уилла с прилежным старшим братом Хоакином (Хуан Пабло Раба), жаждущим ее одобрения.

Новым Даттонам вряд ли удастся выйти из величавой тени «Йеллоустоуна», так что переезд пойдет им только на пользу — в Штате Одинокой Звезды не так много вершин — горных и драматургических.