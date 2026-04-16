«Миниатюрная жена»: Рецензия Киноафиши

Ученый Лес находится на пороге невероятного открытия, способного навсегда избавить человечество от голода: технология позволит выращивать больше сельскохозяйственных культур на меньшем количестве земли. Первая стадия по уменьшению объектов уже работает, а вот возвращение к исходным размерам требует корректировок. На фоне горящих дедлайнов Лес в очередной раз ссорится со своей супругой Линди, которая в суматохе попадает под воздействие устройства и становится миниатюрной.

Сразу напрашивается параллель с фильмом «Дорогая, я уменьшил детей» и его сиквелами. «Миниатюрная жена» кажется результатом скрещивания этой картины с «Войной супругов Роуз». Обе они вышли в 1989 году, так что уровень технических возможностей сегодня несопоставим. Это дарит множество забавных и необычных решений, в первую очередь по игре с объектами разного масштаба. Линди вынуждена спасаться от любимого кота, обустраивать быт в кукольном домике, сражаться с мухами и разговаривать через наушник размером с нее.

У Элизабет Бэнкс и Мэттью Макфэдиена есть хотя бы несколько сцен, в которых им удается проявить широту своего актерского диапазона. Но для Бэнкс комедийный потенциал сценария довольно быстро исчерпывается, а Макфэдиен недалеко уходит от своих привычных ролей тюфяков. Химии между актерами недостаточно, во многом из-за разницы в размерах, а значит и раздельной съемки героев, рождающей ощущение, будто они разговаривают со стеной.

Сериал снят по черно-сюрреалистичному короткому рассказу, скорее пугающему своей безысходностью распадающегося брака, чем способному насмешить. Фактическая миниатюрность героини метафорически делает ее только больше, внушая супругу истинный ужас, постепенно сводя с ума.

«Миниатюрная жена» перенимает эту идею, закладывая буквальный образ, подавленной жены и затмевающего ее мужа. Линдси рано добивается огромного успеха, получив Пулитцеровскую премию за дебютный роман, что тормозит ее дальнейшее развитие и вызывает синдром самозванца. Она тратит долгие годы на поддержку мужа, который, напротив, пока ничего не добившись, продолжает верить в собственный гений. Темы нереализованности и патриархальности не получают развития. Недовольство героев выливается во все более безумные ссоры, но не складывается в обоснованный хаос, как это удается «Грызне». Абсурдизм тоже не достигает апогея и быстро сдувается, отчаянно нуждаясь во взгляде оригинального автора вроде Хулио Торреса.

Помимо отношений в паре, «Миниатюрная жена» пытается высказаться и о родительстве, но в дочери главных героев нет ничего привлекательного для зрителя. Сериал не дает поводов болеть за семейное благополучие и разбираться в их наследственных установках. Хотя хронометраж в десять эпизодов по сорок с лишним минут позволял либо глубже проработать персонажей, либо уйти в абсолютный сюрреализм.

Вместо этого «Миниатюрная жена» теряется в том, какую историю хочет рассказать и в каком жанре будет лучше это сделать. Только избегание залпового просмотра, любовь к актерам и ностальгия по «Дорогая, я уменьшил детей» оправдывают знакомство с сериалом. Но в апреле, насыщенном громкими новинками и долгожданными продолжениями, найдутся куда более удачные способы потратить это время. Тем более что для проекта с таким названием его требуется неприлично много.