«Клиника»: Рецензия Киноафиши

Рецензия написана на основе первых трех эпизодов.

Успех «Теда Лассо» и «Терапии», созданных Биллом Лоуренсом, запустил сердце «Клиники» — придуманного им же хитового ситкома, испустившего дух под звук грустного тромбона и улюлюканье зрителей в конце нулевых. Финальный девятый сезон был не столько продолжением основного сюжета, сколько неудачной попыткой перезапуска сериала в формате спин-оффа. Старые герои отошли на второй план или вовсе исчезли из повествования, уступив дорогу новым интернам, истории которых пришлись не по вкусу поклонникам сериала.

Десятый сезон, созданный Асимой Батрой, работавшей в сценарной комнате «Клиники» несколько лет и, к слову, снявшейся в небольшой роли крошечного интерна Джозефины, этот недочет исправляет. Шоу возвращает зрителя в пресловутый 2007-й. Оно вновь джейдицентрично, меланхолично, абсурдно и инфантильно.

Наш старый знакомый доктор Джон Дориан (Зак Брафф), не утративший с возрастом живости фантазии, как и прежде единственный фокальный персонаж, чей закадровый голос неотступно сопровождает повествование. За 17 лет, прошедших после его ухода из клиники «Святое сердце», он обзавелся коллекцией кардиганов и солидной, но очень скучной частной практикой в пригороде, развлекая себя выписыванием рецептов неприлично богатым пациентам. А еще Джей Ди развелся с Эллиот Рид (Сара Чок), долгожданный союз с которой венчал кульминацию восьмого сезона. Заглянув в «Святое сердце» почти случайно, он остается, чтобы занять место своего старого наставника доктора Кокса (Джон Макгинли), воспитать новое поколение «скрабсов», обрести мир с Эллиот и восстановить слегка притертый контакт с Тёрком (Дональд Фэйсон).

Если судить по трем сериям, Батра пытается продолжить дело Лоуренса, рассказывая о жизни любимых героев в характерном трагикомическом ключе. Однако вторая его половина пока удается ей куда лучше, чем первая. Непреходящая химия между Браффом и Фейсоном, неразлучными друзьями и в жизни, в десятки раз усиливает комичность даже средних шуток и гэгов (постаревший «орел» Джей Ди и Терка, который взлетает, только чтобы рухнуть, украшает первый эпизод и напоминает о старых деньках), а морщины на повзрослевших лицах актеров не делают фантазии «доктора Акулы» менее забавными.

Но в высоком трагическом регистре часто слышится фальш. Медицинские кейсы лишены колоритных персонажей с собственными, здорово прописанными драматическими историями, так что уже в первом эпизоде Батра занимается повторением прошлого, придумав Тёрку проблему, решенную Джей Ди еще в ранних сезонах.

Слишком много важного контекста остается за кадром. Как сложились отношения Джей Ди с сыном, рождение которого было главным фактором его взросления? Куда исчезла Джордан (Криста Миллер), игравшая важную роль в сюжете? Почему в конце концов после стольких лет (сезонов) Эллиот решила развестись с Джей Ди? Пренебрегая контекстом важным для понимания конфликтов, Батра тратит хрон на знакомство с новыми интернами, ни один из которых (пока) не выглядит хоть сколько-нибудь примечательным/ой.

«Клиника» определенно не дала «Задержки в развитии» — другого популярного ситкома, не пережившего ребут в эру стримингов. За счет возвращения основного каста шоу уверенно работает как машина ностальгии. Проблема в том, что ее надо постоянно подкармливать новыми воспоминаниями, новыми живыми персонажами и запоминающимися сюжетными линиями. Батре это пока удается не вполне. Мало просто войти в ту же стриминговую реку второй раз, надо еще умудриться в ней не потонуть. «Клиника» была важным для своего времени сериалом, в которой Лоуренс дал голос целому поколению невротиков, взрослевшими вместе с главным героем. Кажется, от того, удастся ли новому сезону нащупать болевую точку новой аудитории, будет зависеть его успех.