«Питт»: Рецензия Киноафиши

Сериал «Питт» после триумфального шествия по сезону наград вернулся со вторым сезоном. В копилке шоу теперь есть «Эмми» и «Золотой глобус», впечатляющие оценки и горячая любовь аудитории. Поклонники могут не сомневаться — проект ждет большое будущее и, очевидно, еще и спин-оффы.

Рецензия написана на основе первых двух эпизодов второго сезона.

События сериала по-прежнему развиваются в реальном времени и охватывают одну рабочую смену в неотложке Питтсбурга. Ранее такой формат много лет успешно эксплуатировался в сериале «24 часа» с Кифером Сазерлендом, но был незаслуженно забыт. Возможно, что из-за сложности съемок: герои на протяжении многих месяцев должны выглядеть одинаково, будто они действительно проживают один день. Стоит оговориться, что за один рабочий день в больнице можно постареть всего за один день. Об этом порой и подшучивают сами персонажи. В любом случае формат реального времени идеально ложится на производственные сериалы любых жанров, будь «Медведь» или те же «24 часа». И вот очередь дошла до медицины.

События второго сезона стартуют через год после первого также в семь часов утра, когда доктор Рабинович (Ноа Уайли) заступает на смену. За две серии нас успевают познакомить с новым персонажами, ординаторами и врачами, а затем бросают в мясорубку очередных дел. С утра начинается самый пик, когда в домах престарелых начинаются обходы, после которых в больницу на скорой привозят старичков. Параллельно врачи пытаются вылечить других пациентов, диагнозы варьируются от загадочных и непонятных до травм и побоев. Последние, к слову, тоже могут выглядеть не так, как кажется на первый взгляд. Отсюда и моральные дилеммы, когда врачи должны принимать волевые решения, чтобы спасать жизни не только в моменте. Местами «Питт» воспринимается как ускоренная версия «Доктора Хауса», когда за одну серию врачи раскрывают парочку дел, на что у Грега Хауса и его команды всегда строго уходило до эфирных 40 минут.

Сценаристы удачно подхватывают современные тренды. Новый доктор, занимающий ту же должность, что и Робби, Баран Аль-Хашими (Сепиде Моафи) активно пытается внедрить искусственный интеллект в работу врачей. Уже не новость, что подобное происходит почти во всех сферах, но не всегда на экранах телевизоров. Теперь врачи используют приложение, записывающее информацию о пациентах — это должно облегчить бумажную волокиту, а на самих пациентов должно оставаться больше времени. В теории. Точность обработки данных — 98%. ИИ ошибается, поэтому доктора выступают в роли операторов. Пока непонятно, во что это выльется, потому что многие воспринимают такое нововведение со скепсисом. Уже не секрет, что благодаря ИИ в реальной жизни были спасены многие люди, когда машина видела то, что могли пропустить доктора.

Ядро сериала — фактурные герои. Ноа Уайли абсолютно заслуженно получил «Золотой глобус» и «Эмми» в категории «лучшая мужская роль в сериале» за роль в «Питте». При этом сюжет не строится исключительно вокруг его фигуры, а в равной степени раскрывает и других персонажей. И все же, без него сериал бы не работал так хорошо, как работает с ним, поэтому регулярное желание Робби уйти с работы может потревожить зрителей. Но как объясняли нам герои в финале прошлого сезона: такое происходит почти со всеми после каждой смены.

Доктор Фрэнк Лэнгдон (Патрик Болл) возвращается после курса лечения от зависимости, его герой больше не сияет самоуверенностью и энергией, которые, судя по всему, он получал от таблеток. Надлом случился в прошлом сезоне, когда правда вышла наружу усилиями интерна Тринити Сантос (Иза Брионес). Бывшие интерны, к слову, теперь врачи, которые обучают новое поколение героев в халатах. Медсестра Дана Эванс (Кэтрин ЛаНаса), решившая покинуть больницу в прошлом сезоне, тоже вернулась. Неудивительно, ведь актриса тоже получила «Эмми» — за «лучшую женскую роль второго плана». Новые герои пока что выглядят невнятно, но колоритно и разношерстно, создавая новые конфликты. Кого точно хотелось бы увидеть, так это Шона Хэтоси в роли доктора Джека Эббота, врача с протезом — и его удостоили «Эмми», правда, как приглашенного актера, поэтому на его возвращение рассчитывать, наверное, не стоит. А жаль.

«Питт» уже сейчас можно смело назвать одним из лучших сериалов XXI века. Изначально сериал планировался как продолжение «Скорой помощи», но, к счастью, из-за юридических тонкостей этого не произошло, и мы получили оригинальный самобытный проект. Наиболее полную картину можно получить, безусловно, после всех серий. Первый сезон вышел год назад, но по-настоящему разогнался только тогда, когда события достигли экватора. Шутинг стал ключевым событием, после которого в больнице было введено чрезвычайное положение и общий сбор персонала, находящегося не на смене. Все разногласия пришлось отложить, чтобы спасти людей. При просмотре складывалось впечатление, что в следующем сезоне авторам придется непросто, потому что ударяться в самоповторы — практика не из лучших. Оттого и интересно, какие события развернутся ближе к концовке, а они непременно будут.