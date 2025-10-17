«Опасные связи»: Рецензия Киноафиши

В конце сентября в российский прокат должна была выйти романтическая комедия «Нескромные» — обаятельный киноанекдот с четырьмя главными персонажами, про который на Каннском фестивале полгода назад говорили, кажется, все. Однако по неведомым причинам «Нескромные» не получили прокатное удостоверение, и теперь будто бы вместо него нам предлагается посмотреть «Опасные связи» Мерседес Морган — фильм другой, но с формальной точки зрения поначалу очень уж «Нескромных» напоминающий. И там, и там в центре сюжета две пары, которые находятся в кризисе отношений. И там, и там действие закручивается в симпатичном загородном доме. И там, и там персонажи принимаются как бы проверять друг друга на искренность — да так, что стекла бьются и кровища вокруг. Правда, «Опасные связи» — это кино все-таки заметно более низкого пошиба: вместо синефильского внутрикадрового пространства «Нескромных» здесь будет телевизионная картинка, вместо сценарной легкости и остроумия — предсказуемость и простота, вместо флера Канн — стандарты нишевых фестивалей ужастиков в Остине или Сиджесе.

Сэйдж и Диего встречаются уже больше трех лет и решают арендовать на выходные роскошный домик на берегу озера. Сэйдж (Мэдди Хассон) в прошлом была успешной журналисткой, а теперь неплохо зарабатывает редакторством. Диего (Марко Пигосси) — преподаватель колледжа, чувствующий себя неудачником и мечтающий стать писателем. Такая усредненная экранная пара из 2025-го: у девушки финансовый успех и благоденствие, у парня — кризис маскулинности и нереализованные амбиции, у обоих — доверие друг к другу и не до конца проговоренные обиды. Но стоит им расположиться в хорошо обставленном особнячке, как ни с того ни с сего сюда же нагрянут еще двое — и окажется, что новоприбывшие парень с девушкой тоже арендовали этот дом и тоже собирались провести «романтические выходные» наедине. Объяснение такой странноватой коллизии якобы находится сразу: недальновидные хозяева просто-напросто разместили дом в нескольких букинговых приложениях.

Сэйдж и Диего согласятся не выгонять этих двоих и решат: раз уж все четверо оказались в одной лодке — сначала по-человечески познакомится, а потом всем вместе отдохнуть на природе. Пару незнакомцев — оба нарочито модельной внешности и одетые как с иголочки — будут звать Уилл (его играет американец Алекс Роу — почти полный тезка советского сказочника) и Син (Андра Нечита). По косвенным признакам станет понятно, что они люди очень богатые и, так сказать, правильные: бегают по утрам каждый день, любят друг друга сильно-сильно, знают про этот дом все-все-все, ничего не боятся, обожают риск, ухаживают за собой и т. п. Единственное, что будет смущать, — их навязчивость: оба почему-то все время спрашивают Сэйдж и Диего про их интимную жизнь и заводят такие темы, на которые обычно только-только познакомившиеся люди не говорят.

Потом начинаются настоящие странности (или, иначе говоря, атаки): то Уилл отправиться вместе с Сэйдж в магазин и попытается ее соблазнить, то Син ненароком попросит Диего порыться в ее чемоданчике с нижнем бельем, потому что сама потеряла линзы, «ничего не видит» и «не может подобрать трусики». Но главное — оба незнакомца окажутся сказочными врунами и наговорят Сэйдж и Диего такого, что оба начнут всерьез сомневаться в невинности своего возлюбленного. Короче говоря, зрителю довольно быстро становится очевидно, что что-то здесь нечисто; точнее, нечисто примерно все, и главные герои попали внутрь жестокого квеста, где главной жертвой должна стать если и не их жизнь, то их взаимная и, казалось бы, крепкая любовь друг к другу.

Сами Сэйдж и Диего, правда, окажутся тугодумами — и там, где реальные парень с девушкой давно бы уже решились поговорить друг с другом и сложили бы дважды два, эти ходят с надутыми лицами и, опешив от неожиданного сценарного поворота, начинают доверять свои жизни каким-то прилизанным проходимцам. Во многом поэтому — несмотря на крепкую, в общем, концепцию — «Опасные связи» не получается воспринимать как что-то серьезное: авторская интенция считывается на раз-два, а визуальная составляющая, к сожалению, не содержит в себе ровным счетом ничего примечательного. Кульминация в таких фильмах обычно оказывается слабее экспозиции; так будет и здесь, но и первая половина картины не поднимется на уровень выше среднего: если ждете в кино гнетущий саспенс, оригинальную фактуру и режиссерскую виртуозность, вам не сюда.

Зато фонтаны крови — добротные и эффектные, тут уж авторы не поскупились. Финал — с отсылками к «Техасской резне бензопилой», с отрубленными пальцами, с проткнутыми конечностями, с измазанными в человеческих внутренностях лицами, которые в темноте будут напоминать то ли блэкфейс, то ли, прости господи, концовку «Безумного Пьеро». К тому же, в оригинале фильм называется «Bone Lake» («Озеро из костей»), и такое называние идет ему гораздо больше: словосочетание «опасные связи», выдуманное российскими прокатчиками, лишь усиливает безликость.