Андра Нечита

Мустафа встал из гроба, а призрак Ибрагима преследует Сулеймана: ИИ превратил «Великолепный век» в хоррор — смотрели бы такое?

Всего 6 эпизодов: на Netflix вышел детективный сериал, который держит в напряжении даже больше «Гнева человеческого»

От «Хрустального» до «Душегубов» и «Фишера»: психолог объяснила, почему зрители залипают на сериалы про маньяков

«Франшиза умрет»: Amazon досталось от фанатов Бонда — новые постеры с агентом 007 стали последней каплей

Одна актриса, которую Ролан Быков на дух не переносил: срывал съемки, лишь бы не видеть ее на площадке

«Мстители», «Аватар» и «Чебурашка» спят и видят, как бы превзойти «Машу и Медведя»: одну серию посмотрели 4,6 млрд раз

«Действительно напортачили»: Netflix может закрыть «Монстра» — новый сезон рухнул до 29% на RT и стал худшим в истории сериала

Фанатов Звездного Лорда Джеймс Ганн умело водил за нос: неловкая правда выяснилась после выхода «Стражей галактики 3»

Результаты IQ-теста Шерлока Холмса: оказался умнее Эйнштейна, но сильно глупее собственного брата

Сюжет известен, Купер с Бренд — на месте: Warner Bros. готовы снимать сиквел «Интерстеллара» — дело за малым