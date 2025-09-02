«Список смертников: Темный волк»: Рецензия Киноафиши

В 2022 году на Amazon Prime Video вышел крепкий сериал «Список смертников» с Крисом Праттом, основанный на книгах бывшего морского котика ВМС США Джека Карра. Высокобюджетное шоу быстро стало хитом, а герой Тейлора Китча, полюбившийся зрителям, получил собственный спин-офф с подзаголовком «Темный волк».

Рецензия написана на основе трех первых эпизодов.

В центре сюжета оригинального «Списка смертников» был Джеймс Рис (Крис Пратт), который оказывается в эпицентре политического заговора. Его семья и боевые товарищи погибли — и за этим стоял кто-то из правительства. Чтобы распутать клубок тайн, Рис начинает копать, а затем начинается старая добрая месть плохим парням. По всем лекалам шпионских триллеров героя обманывают, предают и пытаются убить. Концовка первого сезона и вовсе могла ввергнуть в шок. Отчасти потому продюсеры и решились на спин-офф о колоритном второплановом герое Бене «Шефе» Эдвардсе.

Важно понимать, что «Темный волк» — это не второй сезон, а именно предыстория первого. Продолжение оригинала с Крисом Праттом тоже выйдет, его закончат снимать к концу сентября, а премьеру стоит ожидать во второй половине следующего года.

События спин-оффа разворачиваются за семь лет до первого сезона. Элитное американское подразделение противостоит экстремистским организациям на Ближнем Востоке. В один прекрасный день один из местных, завербованных Штатами, устраивает взрыв. После отряд морских котиков во главе с Эдвардсом, вопреки приказу свыше, принимает решение ликвидировать Хамида Аль-Джибури — террориста, завербованного ЦРУ. Личные мотивы оказываются сильнее, что приводит к увольнению главного героя из армии. Далее начинается то, что плавно подводит нас к событиям оригинальной истории. Эдвардса и Хастингса (Том Хоппер) вербует теневая правительственная организация, выполняющая грязную закулисную работу. Теперь экс-солдаты превращаются в секретных агентов, выполняющих разные приказы, включая убийства.

Первая серия напоминает скорее затянувшуюся кат-сцену из серии игр Call of Duty, но в хорошем смысле. Главные герои стреляют, убивают — иными словами, просто-напросто воюют бок о бок с местными. Отлично разбавляет атмосферу Крис Пратт, который так и остается лишь приглашенной звездой. Шоу от и до принадлежит Тейлору Китчу. Его герой не производит впечатление безумного рубаки, он скорее шекспировский персонаж с обостренным чувством справедливости, нарушающий приказы, противоречащие его нормам морали. В армии такое не прощают, поэтому Шеф лишается статуса элитного бойца. И все же последующая работа теневого правительственного киллера открывает куда больше возможностей для реализации праведных целей по спасению мира. Герой Китча — хороший парень, выполняющий грязную работу, потому что кто-то должен. Однажды этот путь приведет к его печальной развязке, но сейчас он в пылу битвы с теми, кто намеревается обеспечить Иран ядерным оружием. Параллели с реальной повесткой в сериале ждут зрителей на каждом углу, что неудивительно — автор оригинальной серии книг на собственной шкуре почувствовал, что такое быть винтиком огромной военной машины.

Главное преимущество «Темного волка» — внушительный бюджет. Prime Video не поскупился, поэтому картинка выглядит максимально киношной, а экшен убедительным. Актерский состав пестрит хмурыми бруталами, рассуждающими о правде и справедливости. Стрим-сервис Amazon вообще собаку съел на крутых многосерийных экшенах без повестки с фактурными главными героями — «Джек Ричер», «Джек Райан», «Кросс» и «Последний отсчет». Тенденция жива и получает развитие, что не может не радовать.

«Список смертников» стал одним из флагманов стриминга три года назад, поэтому, изначально запланированный как мини-сериал, он не только получил продление, но и приквел о самом харизматичном второстепенном герое первого сезона. Наполненный тестостероном и ведром маскулинности, спин-офф идет по протоптанной тропинке, не предлагая в общей массе ничего нового. В этом нет ничего плохого, потому что пересобирать жанр шпионского триллера авторы явно не намеревались, зато сделали ставку на зрелищность, визуал и брутальных героев. Нас не заваливают американским ура-патриотизмом, как, например, это делал Майкл Бэй, а вполне серьезно демонстрируют теневые и достаточно грязные методы борьбы с терроризмом. К чему приведет этот путь главного героя — смотревшие первый сезон точно вспомнят, но все ли так однозначно? Эту головоломку и предстоит раскрыть сценаристам в «Темном волке» и втором сезоне «Списка смертников».