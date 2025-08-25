«Заложник»: Рецензия Киноафиши

Премьер-министр Великобритании Эбигейл Далтон готовится к важному саммиту с президентом Франции Вивьен Туссен. На повестке множество животрепещущих вопросов. Заполучив власть, Далтон сделала то, о чем мечтают многие либералы: перераспределила средства, ранее шедшие на содержание военных сил, в пользу здравоохранения. Однако из-за ошибок прошлого премьера и проблем с поставками даже этих денег оказалось недостаточно, чтобы обеспечить медикаментами всех нуждающихся. В стране вспыхнул кризис. Поведением Далтон недоволен и простой народ, остро нуждающийся в медицинской помощи, и военные, потерявшие рабочие места и влияние. Именно Туссен может дать добро на импорт из Франции необходимых лекарств, но взамен она готова выдвинуть Лондону жесткие требования, которые помогут ей переизбраться на второй срок.

Посреди этого противостояния Далтон получает звонок от террористов: ее муж, участник программы «Врачи без границ», взят в заложники вместе с коллегами. Все они находятся на французской территории, что вынуждает премьер-министра идти на уступки Туссен ради спасения супруга. Так закручивается вереница напряженных переговоров и предательств.

Номинированный на «Оскар» сценарист «Шпионского моста» Мэтт Чарман создает очередную историю о сильных женщинах, по-мужски неуклюже прописывая их характеры. Сюранна Джоунс, известная по сериальному триллеру «Дежурство», и Жюли Дельпи, звезда трилогии Ричарда Линклейтера «Перед...», — великолепные актрисы. Обе они одним взглядом умеют заявить о своем положении в обществе и искрятся химией, оставаясь друг с другом наедине. Но сценарий не дает нам достаточно информации о героинях, представляя неловкое высказывание о возможности женщин маневрировать между профессиональными обязанностями и заботой о семье. Быстро становится ясно, что название сериала отсылает не к мужу Далтон, а к ней самой, вынужденной оставаться заложницей своих обязанностей и принятых решений.

Второстепенные персонажи, какими бы сильными ни были актеры, также нарисованы поверхностными штрихами. В первую очередь Чарман заботится об освещении актуальных тем: здесь и взгляд на Великобританию после Брекзита, и вопрос необходимости финансирования армии, и рост популярности правых сил в Европе. Автор не стремится проанализировать происходящее, предлагая утопическую картину, где женщины у власти заботятся о своем народе так же, как и о самых близких, искренне надеясь изменить мир к лучшему. Волшебная сказка изложена в слишком драматическом ключе, чтобы в нее поверить.

Нагромождение тем парадоксально становится главным плюсом шоу: всего за пять эпизодов (немыслимо малое количество по меркам Netflix) история превращается в динамичный экшен без провисаний в ритме. Хронометраж не позволяет раскрыть героев, но зато смотрится как единый полнометражный фильм. Совершенно непримечательный в своем визуале, сериал делает ставку исключительно на непрекращающееся движение. Это делает «Заложника» легко просматриваемым, но столь же легко забываемым.