«Как заработать на убийстве»: Рецензия Киноафиши

Мишель (Франк Дюбоск) и Кати (Лор Калами) — типичная сварливая парочка средних лет. Он недалеко молчалив. Она образцово ворчлива и готова пилить его с тем же с усердием, с каким расправляется с елками, которые они продают. Их бесславный союз скрепляет недалекий сынишка Дуду, который к молчаливости отца добавляет еще и тупоумную угрюмость. Живут они в холодном доме посреди горного леса. Денег не хватает даже на газовое отопление, зато долгов у них предостаточно. На горизонте маячит Рождество и, кажется, Мишеля и Кати может спасти только чудо.

По воле Франка Дюбоска — не только посредственного актера, сыгравшего Мишеля, но и средней руки режиссера и сценариста, поставившего и написавшего этот фильм — вожделенным чудом становятся деньги, которые в горах Юра встречаются почти столь же редко, как и медведи. Мишель сталкивается и с тем, и с другим, что кажется неизбежным, если вспомнить оригинальное название фильма — Un ours dans le Jura («Медведь в горах Юра»).

Увидев посреди дороги медведя, Мишель резко выворачивает руль и врезается в припаркованную машину безымянной парочки, которая справляла нужду здесь же. Женщина погибает на месте, а мужчина чуть позже — зачем-то убежав от Мишеля в лес и напоровшись на сук. В багажнике обнаруживается сумка с 2 миллионами евро и пистолет. Одновременно с этим местный жандарм Ролан Боден (Бенуа Пульворд) и его помощники задерживают перевозящих наркотики нелегалов, которых испугал тот самый медведь, что смутил Мишеля.

Французская пресса неутомимо сравнивает фильм Дюбоска с «Фарго» братьев Коэн, отмечая их схожесть, что кажется чересчур амбициозным. Несмотря на кое-какое формальное сходство — заснеженные пейзажи, эксцентричные персонажи, «черность» сюжета — сложно найти фильмы более разные. У Дюбоска в дегенеративном по смыслу финале деньги служат наградой и спасением. У Коэнов — проклятием, которое подытоживает бессмысленную и жестокую историю банальной человеческой алчности. Вообще же сравнение нюансированной и многосложной поэтики Коэнов с безликой постановкой Дюбоска сложно оправдать даже национальной ангажированностью.

«Как заработать на убийстве» — это дежурнейшая черная комедия. Дюбоск использует готовый набор жанровых архетипов, но совсем с ними не играет. Кроме жандармов-тугодумов в фильме действуют молчаливый убийца нелепого вида, отправленный картелем, и его кровожадный босс, появляющийся ближе к финалу. До обидного мало в этой картине и примет французской кинотрадиции — поларом, которым зачитывается Кати, как и привычно эксцентрической национальной комедией здесь и не пахнет (редкую радость в этом смысле являет собой живописный диалог о геморрое).

Кажется, единственной пригодной оптикой для просмотра этого кино является рядовой дивертисмент, призванный развлекать. Хотя Дюбоск едва ли справляется и с этой задачей. Мишель и Кати глупы даже по меркам жанра, традиционно толерантного к идиотам (чего только стоит идея Кати вымазать тела медом, чтобы их съел медведь).

Кретинизм героев не так бросался бы в глаза, будь они чуточку обаятельнее, диалоги — более бойкими, а темп не столь сонным, но Дюбоск-сценарист так же суров, как Дюбоск-режиссер и Дюбоск-актер — единый в трех лицах, он решительно отказывает нам в этих маленьких радостях. Реплики в оригинале звучат не лучше, чем в дубляже, а хронометраж этой нехитрой истории растянут почти на два часа, добрую половину которых Дюбоск любуется собственной скудной игрой. Прежде он в основном играл самодовольных ловеласов в легковесных комедиях, а в последних двух своих фильмах переключился на амплуа нелепых недотеп.

Художественных удач у картины Дюбоска немного. В основном они касаются игры Бенуа Пульворда, сыгравшего неистового Роланда — жандарма, линия которого содержит даже несколько забавных и сентиментальных сцен. В остальном фильм смотрится однообразно. Галльское остроумие и игривость встречаются в фильме Дюбоска так же редко, как и медведи в горах Юра.